10:37 03.02.2026

Бідний: слова президента ФІФА звучать безвідповідально, щоб не казати "інфантильно"

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026
Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний вважає, що заява президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо повернення Росії у міжнародний футбол є безвідповідальними.

"Слова Джанні Інфантіно звучать безвідповідально, щоб не казати "інфантильно". Вони відривають футбол від реальності, у якій гинуть діти", - написав Бідний в мережі Facebook.

Він нагадав, що росіяни вбили більше 650 українських спортсменів та тренерів за час повномасштабної агресії, і серед них – більше сотні футболістів.

"Наприклад, Ілля Пережогін – 10-класник маріупільської школи, який просто грав у футбол на шкільному стадіоні, коли туди влучила російська ракета. Колишня футзалістка Вікторія Котлярова загинула разом з мамою під час обстрілу Києва 29 грудня 2023 року. Вона була володаркою Кубку Києва з футзалу серед студентів та перемагала на турнірі "Студентська ліга "Динамо", - розповів міністр.

Бідний наголосив, що РФ політизує спорт та використовує його для виправдання агресії.

"Поділяю позицію Української асоціації футболу, яка також застерігає від повернення росії на міжнародні змагання. Поки росіяни продовжують вбивати українців та політизувати спорт – їхньому прапору та національній символіці немає місця серед людей, які поважать такі цінності як справедливість, чесність та Fair play", - написав він.

Як повідомлялося, раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що готовий обговорити можливість скасування введеної в 2022 році заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах, бо заборона "нічого не досягла, вона лише породила більше розчарування і ненависті". Він також вважає, що "було б корисно, якби дівчата і хлопці з Росії могли грати у футбол у інших країнах Європи".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву президента ФІФА щодо повернення Росії у міжнародний футбол, нагадав, що Росія досі не закінчила війну.

Також Українська асоціація футболу закликала Інфантіно не змінювати позицію щодо відсторонення російських команд від міжнародних змагань, поки триває війна проти України.

 

