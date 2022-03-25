Спорт

08:46 25.03.2022

Боротьбу за "Челсі" ведуть дві групи американських інвесторів, решту відчепили

1 хв читати
Боротьбу за "Челсі" ведуть дві групи американських інвесторів, решту відчепили

Дві групи інвесторів, за якими стоять американські мільярдери з багатим досвідом вкладень у професійний спорт, претендують на покупку лондонського "Челсі", чий власник російський олігарх Роман Абрамович підпав під санкції Великої Британії і вимушено розлучається з клубом, повідомляє Financial Times. .

До одного консорціуму належить фінансист Тод Боелі, співвласник двох професійних клубів з Лос-Анджелеса - баскетбольного Lakers та бейсбольного Dodgers (він пропонував Абрамовичу купити "Челсі" ще кілька років тому, але тоді заявку було відхилено). Його конкуренти у боротьбі за купівлю "Челсі" - Джош Харріс і Девід Блітцер, які зробили статки в індустрії прямих інвестицій, також мають низку спортивних активів, зокрема, є співвласниками конкурента Lakers з НБА, клубу з Філадельфії 76ers.

Решта претендентів, включно з Saudi Media Group, у четвер повідомили, що вони вибувають із боротьби. Організатором процедури продажу є банк Raine Group.

Абрамович став власником "Челсі" у 2003 році. Про те, що він продає клуб, бізнесмен оголосив 2 березня. У заяві, присвяченій прийнятому рішенню, Абрамович зазначав, що для нього цей проєкт ніколи не був бізнесом, і, розлучаючись із "Челсі", він не вимагатиме погашення виданих ним раніше кредитів.

Теги: #футбол #угода #велика_британія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:37 22.03.2022
У посольстві Японії назвали рішення РФ припинити переговори щодо мирного договору "абсолютно неприйнятним"

У посольстві Японії назвали рішення РФ припинити переговори щодо мирного договору "абсолютно неприйнятним"

13:33 21.03.2022
Велика Британія передала Україні 22 одиниці техніки для боротьби з пожежами

Велика Британія передала Україні 22 одиниці техніки для боротьби з пожежами

15:46 12.03.2022
Англійська прем'єр-ліга усунула Абрамовича від керування "Челсі"

Англійська прем'єр-ліга усунула Абрамовича від керування "Челсі"

11:16 09.03.2022
Зеленський обговорив шляхи посилення санкційного тиску на Росію з прем'єр-міністром Канади

Зеленський обговорив шляхи посилення санкційного тиску на Росію з прем'єр-міністром Канади

08:16 05.03.2022
ФІФА досі офіційно не повідомила рішення щодо матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 між Росією та Польщею

ФІФА досі офіційно не повідомила рішення щодо матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 між Росією та Польщею

08:12 05.03.2022
ФИФА до сих пор официально не сообщила решение по матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 между Россией и Польшей

ФИФА до сих пор официально не сообщила решение по матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 между Россией и Польшей

08:11 01.03.2022
Український тренер Вернидуб повернувся до Запоріжжя та пішов до армії

Український тренер Вернидуб повернувся до Запоріжжя та пішов до армії

20:57 28.02.2022
Британія заморозить активи ЗЕБ, Совкомбанку, банку "Открытие", планує обмеження щодо Сбербанку - МЗС

Британія заморозить активи ЗЕБ, Совкомбанку, банку "Открытие", планує обмеження щодо Сбербанку - МЗС

18:43 28.02.2022
Лондон забороняє захід до британських портів суден, пов'язаних із РФ – Мінтранс Великої Британії

Лондон забороняє захід до британських портів суден, пов'язаних із РФ – Мінтранс Великої Британії

23:03 27.02.2022
Велика Британія виділить додаткову гуманітарну допомогу Україні на 40 млн фунтів стерлінгів

Велика Британія виділить додаткову гуманітарну допомогу Україні на 40 млн фунтів стерлінгів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українець Захарєєв виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи з боксу

Українська спортсменка Магучих здобула "золото" у стрибках у висоту на ЧС з легкої атлетики - Гутцайт

У результаті авіаударів у Сумах загинув чемпіон України з самбо

Україна виборола ще 9 медалей на зимовій Паралімпіаді в Пекіні

Абрамович оголосив щодо продажу "Челсі"

ОСТАННЄ

Українець Захарєєв виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи з боксу

FINA заборонила російським та білоруським плавцям брати участь у ЧС-2022

Українка Махно здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з боксу

Понад 100 федерацій відсторонило російських і білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях

Українська спортсменка Магучих здобула "золото" у стрибках у висоту на ЧС з легкої атлетики - Гутцайт

У результаті авіаударів у Сумах загинув чемпіон України з самбо

Україна виборола ще 9 медалей на зимовій Паралімпіаді в Пекіні

Абрамович оголосив щодо продажу "Челсі"

НХЛ припиняє відносини з Росією

Міжнародна федерація хокею призупинила участь російських і білоруських збірних та клубів у своїх змаганнях через агресію проти України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА