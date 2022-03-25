Боротьбу за "Челсі" ведуть дві групи американських інвесторів, решту відчепили

Дві групи інвесторів, за якими стоять американські мільярдери з багатим досвідом вкладень у професійний спорт, претендують на покупку лондонського "Челсі", чий власник російський олігарх Роман Абрамович підпав під санкції Великої Британії і вимушено розлучається з клубом, повідомляє Financial Times. .

До одного консорціуму належить фінансист Тод Боелі, співвласник двох професійних клубів з Лос-Анджелеса - баскетбольного Lakers та бейсбольного Dodgers (він пропонував Абрамовичу купити "Челсі" ще кілька років тому, але тоді заявку було відхилено). Його конкуренти у боротьбі за купівлю "Челсі" - Джош Харріс і Девід Блітцер, які зробили статки в індустрії прямих інвестицій, також мають низку спортивних активів, зокрема, є співвласниками конкурента Lakers з НБА, клубу з Філадельфії 76ers.

Решта претендентів, включно з Saudi Media Group, у четвер повідомили, що вони вибувають із боротьби. Організатором процедури продажу є банк Raine Group.

Абрамович став власником "Челсі" у 2003 році. Про те, що він продає клуб, бізнесмен оголосив 2 березня. У заяві, присвяченій прийнятому рішенню, Абрамович зазначав, що для нього цей проєкт ніколи не був бізнесом, і, розлучаючись із "Челсі", він не вимагатиме погашення виданих ним раніше кредитів.