НХЛ припиняє відносини з Росією

Національна хокейна ліга (НХЛ) повідомила про припинення відносин з Росією.

"Національна хокейна ліга висловлює занепокоєння через вторгнення Росії в Україну і закликає до якнайшвидшого мирного вирішення питання. З цього моменту ми зупиняємо відносини з бізнес-партнерами в Росії та ставимо на паузу роботу соціальних мереж та сайту російською мовою. Крім того, ми не розглядаємо Росію як місце проведення заходів НХЛ у найближчому майбутньому", - йдеться у заяві від 28 лютого.

Джерело: https://www.nhl.com/ru/news/zayavlenie-nhl-o-vtorzhenii-rossii-v-ukrainu/c-331296560?tid=331296664