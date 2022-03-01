Спорт

06:20 01.03.2022

НХЛ припиняє відносини з Росією

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НХЛ припиняє відносини з Росією

Національна хокейна ліга (НХЛ) повідомила про припинення відносин з Росією.

"Національна хокейна ліга висловлює занепокоєння через вторгнення Росії в Україну і закликає до якнайшвидшого мирного вирішення питання. З цього моменту ми зупиняємо відносини з бізнес-партнерами в Росії та ставимо на паузу роботу соціальних мереж та сайту російською мовою. Крім того, ми не розглядаємо Росію як місце проведення заходів НХЛ у найближчому майбутньому", - йдеться у заяві від 28 лютого.

Джерело: https://www.nhl.com/ru/news/zayavlenie-nhl-o-vtorzhenii-rossii-v-ukrainu/c-331296560?tid=331296664

Теги: #росія #нхл #скасування
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