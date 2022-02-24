Спорт

19:36 24.02.2022

Баскетбольна Євроліга призупинила проведення матчів за участю російських клубів

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Баскетбольна Євроліга призупинила проведення матчів за участю російських клубів

Найближчі матчі московського ЦСКА, петербурзького "Зеніту" та казанського УНІКС у баскетбольній Євролізі призупинено, повідомляє пресслужба турніру.

Так, скасовано матчі "Баварія" - ЦСКА, "Басконія" - УНІКС і "Зеніт" - "Барселона".

У п'ятницю відбудеться засідання представників клубів-учасників Євроліги, на якому обговорюватиметься ситуація навколо Росії та України.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з загостренням конфлікту між зазначеними країнами низка команд відмовляється приїжджати до Росії на матчі з місцевими клубами.

Теги: #баскетбол #європа #росія #скасування
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