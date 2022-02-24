Баскетбольна Євроліга призупинила проведення матчів за участю російських клубів

Найближчі матчі московського ЦСКА, петербурзького "Зеніту" та казанського УНІКС у баскетбольній Євролізі призупинено, повідомляє пресслужба турніру.

Так, скасовано матчі "Баварія" - ЦСКА, "Басконія" - УНІКС і "Зеніт" - "Барселона".

У п'ятницю відбудеться засідання представників клубів-учасників Євроліги, на якому обговорюватиметься ситуація навколо Росії та України.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з загостренням конфлікту між зазначеними країнами низка команд відмовляється приїжджати до Росії на матчі з місцевими клубами.