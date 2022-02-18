Льодову арену в Ірпені спорудять у рамках "Великого будівництва"

Програма "Велике будівництво" передбачає спорудження спортивного комплексу з льодовою ареною в Ірпені, повідомила прес-служба Київської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, орієнтовна вартість проекту становить 179 млн грн. Він передбачає фінансування з державного (90%) та місцевого (10%) бюджетів.

Тендерний аукціон призначено на 28 лютого.

Як повідомлялося, раніше Укрексімбанк надав Ірпінській міській раді кредит розміром 440 млн грн, частину з якого планувалося спрямувати, зокрема, на будівництво басейну та льодової арени.