Економіка

18:34 08.02.2022

"Автострада" завершила бурові роботи на будівництві лівобережної розв'язки Дарницького мосту

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Мостобудівний підрозділ групи компаній "Автострада" продовжує роботи з будівництва лівобережної розв'язки Дарницького мосту в Києві; наразі на об'єкті завершено влаштування буронабивних паль і розпочато підготовчі роботи з монтажу прогонових споруд з'їздів.

Як повідомила пресслужба групи компаній у вівторок, загалом було пробурено та забетоновано 55 паль діаметром 1,5 м, на які пішло близько 2,5 тис. куб. м монолітного бетону. Для виконання цих робіт було залучено потужну техніку - бурові установки Bauer BG 45 і BG 36.

Крім того, виконано низку інших робіт. Так, на споруді № 8Л (з'їзд у напрямку просп. Бажана) влаштовано 12 ростверків і змонтовано 23 блоки підпірної стінки. Кожен такий блок важить до 14-15 тонн. Наразі тривають роботи з замонолічування блоків, а найближчими днями їх буде змонтовано ще 80. Під час влаштування споруди було використано близько 1,2 тис. куб. м монолітного бетону.

На споруді №5Л (також є частиною з'їзду в напрямку просп. Бажана) забетоновано стоян та виконано половину робіт із влаштування підпірної стінки.

На споруді № 6Л, що веде в напрямку моста Патона, розпочато розробку котловану опори 4 і триває підготовка до влаштування ростверку.

На спорудах №3Л і №4Л триває бетонування й армування елементів опор – ростверків, тіл опор, ригелів.

Крім цього, наразі на об'єкті здійснюється експертиза металевих конструкцій прогонових будівель, зокрема лакофарбового покриття на балках і працездатності болтових з'єднань.

На об'єкті працюють 110 фахівців мостобудівного підрозділу "Автостради", залучено понад 50 одиниць спеціалізованої техніки. Роботи тривають цілодобово.

Лівобережна розв'язка Дарницького мосту покращить автомобільне сполучення між берегами Дніпра й дасть змогу розвантажити столичний трафік. До початку робіт у жовтні 2021 року вона залишалася недобудованою близько 10 років.

Група компаній "Автострада" - один із лідерів шляхово-будівельної сфери, є частиною холдингу MS Capital. Здійснює капітальний ремонт і будівництво доріг і мостів. Має у власності понад 2,5 тис. одиниць спеціалізованої техніки та 5,5 тис. штатних працівників.

Теги: #велике_будівництво #автострада #дарницький_міст
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