Події

16:40 06.07.2023

Дарницький міст у Києві отримав новий лівобережний з'їзд

1 хв читати
Дарницький міст у Києві отримав новий лівобережний з'їзд

Рух двома новозбудованими з'їздами Дарницького мосту на лівому березі Дніпра в бік мосту Патона та Осокорків відкрито, повідомив віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у четвер.

"З відкриттям Дарницького мосту наша боротьба з довгобудами та аварійними мостами не завершена. Наша мета - побачити реальний стан мостів і напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її належного стану", - написав Кубраков на своїй фейсбук-сторінці в четвер.

За його словами, завдяки відкриттю з'їздів можна організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків і Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками.

Уточнено, що міст, який перебуває на балансі АТ "Укрзалізниця", було добудовано за державні кошти.

Як повідомлялося, будівництво на Дарницькому мосту було перезапущено 2021 року. Через повномасштабне вторгнення в березні-квітні минулого року роботи призупинили, але з травня 2022-го їх було відновлено.

Дарницький міст має шість смуг руху і пропускну здатність у 35 тис. автомобілів на добу.

Теги: #дарницький_міст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:34 08.02.2022
"Автострада" завершила бурові роботи на будівництві лівобережної розв'язки Дарницького мосту

"Автострада" завершила бурові роботи на будівництві лівобережної розв'язки Дарницького мосту

15:40 04.10.2021
"Автострада" завершить будівництво Дарницького мосту в Києві за 1,15 млрд грн

"Автострада" завершить будівництво Дарницького мосту в Києві за 1,15 млрд грн

10:49 28.05.2021
Оголошено тендер на будівництво Дарницького мосту у Києві

Оголошено тендер на будівництво Дарницького мосту у Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Львові зобов'язали тримати всі укриття відкритими цілодобово - мер

Із полону додому вдалося повернути ще 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби та двох цивільних

Україна і Болгарія активізують оборонну співпрацю

Кількість жертв ракетної атаки по Львову збільшилася до 5 осіб - голова ОВА

На таврійському напрямку українські сили мають успіхи, втрати ворога за добу понад три роти - Тарнавський

ОСТАННЄ

Власники паспорта зразка 1994 року, які досягли 25 або 45 років у період карантину, мають до 1 серпня вклеїти нові фото або ж обміняти паспорт на ID-картку

У Львові зобов'язали тримати всі укриття відкритими цілодобово - мер

Ми хочемо зробити це швидше - Зеленський про контрнаступ

СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину на розкраданні понад 24 млн грн

Болгарську військову допомогу використовують для захисту, а не нападу - Зеленський

РФ стоїть на межі громадянської війни - Буданов

Із полону додому вдалося повернути ще 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби та двох цивільних

Буданов: Гадаю, що наразі небезпека штучної техногенної катастрофи на ЗАЕС потроху спадає

Україна і Болгарія активізують оборонну співпрацю

Кількість жертв ракетної атаки по Львову збільшилася до 5 осіб - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА