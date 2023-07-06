Дарницький міст у Києві отримав новий лівобережний з'їзд

Рух двома новозбудованими з'їздами Дарницького мосту на лівому березі Дніпра в бік мосту Патона та Осокорків відкрито, повідомив віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у четвер.

"З відкриттям Дарницького мосту наша боротьба з довгобудами та аварійними мостами не завершена. Наша мета - побачити реальний стан мостів і напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її належного стану", - написав Кубраков на своїй фейсбук-сторінці в четвер.

За його словами, завдяки відкриттю з'їздів можна організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків і Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками.

Уточнено, що міст, який перебуває на балансі АТ "Укрзалізниця", було добудовано за державні кошти.

Як повідомлялося, будівництво на Дарницькому мосту було перезапущено 2021 року. Через повномасштабне вторгнення в березні-квітні минулого року роботи призупинили, але з травня 2022-го їх було відновлено.

Дарницький міст має шість смуг руху і пропускну здатність у 35 тис. автомобілів на добу.