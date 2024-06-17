Магістральний водогін "Запоріжжя-Томаківка-Марганець" запущено в роботу

Магістральний водогін "Запоріжжя-Томаківка-Марганець" у Запорізькій і Дніпропетровській областях запустили в роботу, повідомив засновник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль.

"Магістральний водогін Autostrada побудувала з нуля за сім місяців - від проєктування до реалізації. Це рекордно короткий термін. Тільки розробка проєктів такого рівня займає до півтора року. У нас цього часу не було, враховуючи гуманітарну катастрофу, в якій опинився регіон через підрив Каховської ГЕС", - повідомив він у фейсбуці.

За словами Шкіля, будівництво об'єкта завершено ще в лютому. Протяжність мережі становить 77,9 км, проєктна потужність - 150 тис. куб. м/добу. Загалом споруджено шість насосних станцій. Крім того, створено централізований операторський пункт управління водопроводом.

Система водогону повністю автоматизована і працює від джерела постійного електропостачання. Зокрема, побудовано основну й резервну лінії електропостачання загальною протяжністю 26 км і потужністю 6кВ і 35кВ відповідно.

Вся система магістральних трубопроводів і насосних станцій розміщена під землею для захисту від обстрілів.

Шкіль зазначив, що роботи фінансували коштом кредитних і оборотних коштів компанії.

"Незважаючи на стовідсоткову готовність водогону ще в лютому, борг держави перед Autostrada лише за цей об'єкт - 1,5 млрд грн. Сподіваюся, що це питання буде врегульоване найближчим часом", - додав він.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року ТОВ "Автострада" отримала 8,07 млрд грн виручки.

До складу групи компаній "Автострада" входять понад 50 виробництв, серед активів більш як 20 асфальтних заводів, бетонні заводи, завод з виробництва металоконструкцій, щебеневі кар'єри, парк на 3 тис. одиниць спеціалізованої техніки.