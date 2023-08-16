Події

13:01 16.08.2023

Директор НАБУ: Експертизи в резонансних справах кейсу "Великого будівництва" ще тривають

1 хв читати
Директор НАБУ: Експертизи в резонансних справах кейсу "Великого будівництва" ще тривають

У рамках розслідування групи кримінальних проваджень "Великого будівництва" ще тривають експертизи, у низці справ, що стосуються інфраструктурних проєктів, уже є підозрювані, зазначає директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

"Велике будівництво" - це умовна назва справ щодо інфраструктурних проєктів. У нас є низка кримінальних проваджень. Точну кількість експертиз, призначених у рамках кожного з них, я не назву, але щодо найбільш резонансних експертизи тривають. Думаю, що після отримання відповідних висновків ми можемо говорити про причетних до цих справ осіб і про підозрюваних", - сказав Кривонос у середу на пресконференції в Києві, присвяченій підсумкам роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2023 року.

Він зазначив: "Уже є підозрювані в низці проваджень, які стосуються виконання інфраструктурних проєктів протягом 2020-2022 років".

"Очікуємо (завершення експертиз - ІФ-У). Матимемо результат - повідомимо суспільству", - підсумував директор НАБУ.

Теги: #набу #кривонос #велике_будівництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:39 16.08.2023
Економічний ефект від діяльності бюро перевищив бюджетні видатки на НАБУ - Кривонос

Економічний ефект від діяльності бюро перевищив бюджетні видатки на НАБУ - Кривонос

16:53 02.08.2023
НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Логвинського, підозрюваного в організації заволодіння компанією "Золотой Мандарин Ойл"

НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Логвинського, підозрюваного в організації заволодіння компанією "Золотой Мандарин Ойл"

18:12 26.07.2023
Голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру в підбурюванні до надання хабара - САП

Голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру в підбурюванні до надання хабара - САП

17:26 18.07.2023
НАБУ закликає Кабмін терміново усунути корупційні ризики в постанові про закупівлі під час війни

НАБУ закликає Кабмін терміново усунути корупційні ризики в постанові про закупівлі під час війни

15:56 05.07.2023
Нардеп пропонує Раді звернутися до Кабміну щодо аудиту НАБУ

Нардеп пропонує Раді звернутися до Кабміну щодо аудиту НАБУ

11:36 26.06.2023
Затримано голову Тернопільської облради та двох заступників голови ВЦА за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера

Затримано голову Тернопільської облради та двох заступників голови ВЦА за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера

11:28 02.06.2023
Наглядова рада УЗ обійшлася без кадрових рішень за підсумками нещодавніх обшуків НАБУ

Наглядова рада УЗ обійшлася без кадрових рішень за підсумками нещодавніх обшуків НАБУ

15:49 31.05.2023
САП і НАБУ повідомили про підозру в недостовірному декларуванні депутату Київської міськради

САП і НАБУ повідомили про підозру в недостовірному декларуванні депутату Київської міськради

16:15 30.05.2023
Обшуки НАБУ в "Укрзалізниці" у вівторок пов'язані із закупівлями

Обшуки НАБУ в "Укрзалізниці" у вівторок пов'язані із закупівлями

17:15 26.05.2023
НАБУ провело обшук у засновника UFuture Хмельницького щодо проєкту розширення Новопечерської школи

НАБУ провело обшук у засновника UFuture Хмельницького щодо проєкту розширення Новопечерської школи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформація ЗМІ про теракт російських окупантів на Запорізькій АЕС не підтверджується - ОВА

Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів

Унаслідок російських обстрілів Донеччини загинули четверо людей, семеро дістали поранення - голова ОВА

Малюк: Морські дрони, які атакували Кримський міст, корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG є технічною розробкою СБУ

Окупанти атакували порти Одещини безпілотниками типу "Shahed-136/131", 13 із них знищено

ОСТАННЄ

Інформація ЗМІ про теракт російських окупантів на Запорізькій АЕС не підтверджується - ОВА

У рейсовому автобусі на кордоні з Польщею виявили смартфони на 7 млн грн - Львівська митниця

Окупанти скинули на село в Харківській області три КАБ, постраждалих серед мирного населення немає - ОВА

Із Донеччини перемістили понад 87 тис. громадян за рік обов'язкової евакуації - Мінреінтеграції

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона поранені троє людей, зокрема пацієнт лікарні - ОВА

Правоохоронці передали до суду справу екснардепа, обвинуваченого в закликах до зміни кордонів України, легалізації майна та шахрайстві

Телефон ексголови Верховного Суду розблоковано і буде використано в розслідуванні інших епізодів корупції - керівник САП

Сили оборони України посилюють тиск у західній частині Запорізької області - ISW

Ворожий БПЛА влучив у Ренійському порту у склади, горіла техніка і шрот - Єрмак

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам організованої групи, яка привласнила землю біля Києва вартістю 2 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА