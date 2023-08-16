Директор НАБУ: Експертизи в резонансних справах кейсу "Великого будівництва" ще тривають

У рамках розслідування групи кримінальних проваджень "Великого будівництва" ще тривають експертизи, у низці справ, що стосуються інфраструктурних проєктів, уже є підозрювані, зазначає директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

"Велике будівництво" - це умовна назва справ щодо інфраструктурних проєктів. У нас є низка кримінальних проваджень. Точну кількість експертиз, призначених у рамках кожного з них, я не назву, але щодо найбільш резонансних експертизи тривають. Думаю, що після отримання відповідних висновків ми можемо говорити про причетних до цих справ осіб і про підозрюваних", - сказав Кривонос у середу на пресконференції в Києві, присвяченій підсумкам роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2023 року.

Він зазначив: "Уже є підозрювані в низці проваджень, які стосуються виконання інфраструктурних проєктів протягом 2020-2022 років".

"Очікуємо (завершення експертиз - ІФ-У). Матимемо результат - повідомимо суспільству", - підсумував директор НАБУ.