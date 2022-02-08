"Укравтодор" планує відремонтувати автодорогу М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ

З настанням сприятливих погодних умов розпочнеться реконструкція під'їзних шляхів до Миколаєва з Одеського та Херсонського напрямків, повідомляється на сторінці Служби автомобільних доріг Миколаївської області у Facebook.

Роботи виконуватимуть у межах президентської програми "Велике будівництво".

"Капітальний ремонт цих відрізків автошляху стане відправною точкою у подальшій масштабній реконструкції автодороги М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ з розширенням її до чотирьох смуг руху", - повідомили шляховики.

Так, під час робіт на ділянках від села Весняного до храму Святого Миколая у Варварівці та від Тернівської кільцевої розв'язки до повороту на об'їзну міста Миколаєва буде розширено проїзну частину, укріплено узбіччя та влаштовано дренажну систему. Крім того, там встановлять бар'єрну огорожу та опори електроосвітлення.

Окремо шляховики просять власників придорожніх білбордів прибрати рекламні конструкції до початку березня, оскільки вони заважають виконанню робіт. Інакше їх демонтують самостійно.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що протягом 2021 року в Україні було побудовано та відновлено понад 7 тис. км доріг.