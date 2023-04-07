Події

15:25 07.04.2023

Кабмін погодив призначення керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка на посаду голови Київської обладміністрації

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Кабмін погодив призначення керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка на посаду голови Київської обладміністрації

Кабінет Міністрів погодив призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, Кабмін схвалив проєкт указу президента про призначення Руслана Кравченка головою Київської облдержадміністрації.

Із березня 2021 року до теперішнього часу Кравченко очолює Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

Теги: #кравченко #київська_ода

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