Події

16:32 30.03.2022

Сайт Київської ОВА зазнав кібератаки

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Сайт Київської ОВА зазнав кібератаки

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив про кібератаку на сайт ОВА у середу.

"На офіційний сайт Київської обласної військової адміністрації здійснюється масована кібератака. Фахівці проводять всі необхідні процедури для захисту сайту. Можливі перебої в роботі", - написав він у телеграм-каналі.

У разі недоступності сайту Павлюк закликав користуватися офіційними каналами комунікації Київської ОВА у мережах фейсбук і телеграм.

Теги: #сайт #кібератака #київська_ода
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