Сайт Київської ОВА зазнав кібератаки

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив про кібератаку на сайт ОВА у середу.

"На офіційний сайт Київської обласної військової адміністрації здійснюється масована кібератака. Фахівці проводять всі необхідні процедури для захисту сайту. Можливі перебої в роботі", - написав він у телеграм-каналі.

У разі недоступності сайту Павлюк закликав користуватися офіційними каналами комунікації Київської ОВА у мережах фейсбук і телеграм.