Спорт

10:51 10.02.2022

Троє українських фристайлістів не зможуть виступити на Олімпіаді в Пекіні через підтверджений COVID-19 – Гутцайт

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Троє українських фристайлістів не зможуть виступити на Олімпіаді в Пекіні через підтверджений COVID-19 – Гутцайт

Троє українських фристайлістів не зможуть виступити на Олімпійських іграх у Пекіні через підтверджений COVID-19, повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Сьогодні на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні заплановані змагання змішаних команд з фристайлу (акробатика), що дебютують в олімпійській програмі. Але, на превеликий жаль, через ряд позитивних тестів на COVID-19 українці вимушені пропустити ці змагання", - написав Гутцайт у Facebook у четвер.

За його словами, одразу троє українських фристайлістів – Дмитро Котовський, Анастасія Новосад та Олександр Окіпнюк – буквально напередодні старту отримали позитивні тести, через що українська команда не має можливості виставити повноцінний склад із трьох фристайлістів та вийти на старт командних змагань.

"Я з самого початку, коли мене запитували, хто може здобути для України медаль, говорив, що одна з надій – це фристайл, адже саме ця дисципліна протягом сезону демонструвала стабільно високі результати на престижних міжнародних стартах. Відразу хочу випередити всі негативні коментарі та запевнити, що робота з поверненням нашої команди на старт була титанічною", - додав він.

Як повідомлялося, дві українські біатлоністки отримали позитивні тести на COVID-19 на Олімпійських іграх у Пекіні.

Теги: #олімпіада #фристайл #коронавірус #гутцайт
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