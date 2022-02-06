Росіяни поскаржилися в УЄФА на поведінку українських уболівальників

Російський футбольний союз просить Спілку європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочати розслідування поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу, повідомили "Інтерфаксу" у пресслужбі РФС.

"Російський футбольний союз направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки уболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу", - йдеться в повідомленні.

"Під час матчу, який відбувся 4 лютого в Нідерландах, українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою, серед іншого закликали до вбивства російських громадян", - заявила пресслужба.

"Згідно з регламентом турніру, національні асоціації несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників та будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їхнього імені, і можуть бути піддані дисциплінарним санкціям", - йдеться в повідомленні.

"У зв'язку з цим РФС звернувся до УЄФА з проханням відкрити дисциплінарне провадження з метою розгляду та ухвалення рішення за підсумками описаних інцидентів", - йдеться у заяві РФС.