Норвезька лижниця Йохауг стала першою чемпіонкою Олімпіади в Пекіні

Перше золото зимової Олімпіади в Пекіні завоювала норвезька лижниця Тереза Йохауг.

У суботу вона стала чемпіонкою Ігор-2022 в скіатлоні на дистанції 15 км (7,5 км класичним ходом + 7,5 км коньковим).

"Срібло" у росіянки Наталії Непряєвої (під прапором олімпійського комітету Росії), бронзова медаль – у представниці Австрії Терези Штадлобер.

Українські дівчата виступили невдало, показавши результати нижче 55-го місця.

Ця дисципліна відкрила медальну програму Олімпійських ігор у столиці Китаю.

Олімпійські ігри-2022 офіційно стартували 4 лютого і завершаться 20 лютого.