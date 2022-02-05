Спорт

12:28 05.02.2022

Норвезька лижниця Йохауг стала першою чемпіонкою Олімпіади в Пекіні

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Норвезька лижниця Йохауг стала першою чемпіонкою Олімпіади в Пекіні

Перше золото зимової Олімпіади в Пекіні завоювала норвезька лижниця Тереза Йохауг.

У суботу вона стала чемпіонкою Ігор-2022 в скіатлоні на дистанції 15 км (7,5 км класичним ходом + 7,5 км коньковим).

"Срібло" у росіянки Наталії Непряєвої (під прапором олімпійського комітету Росії), бронзова медаль – у представниці Австрії Терези Штадлобер.

Українські дівчата виступили невдало, показавши результати нижче 55-го місця.

Ця дисципліна відкрила медальну програму Олімпійських ігор у столиці Китаю.

Олімпійські ігри-2022 офіційно стартували 4 лютого і завершаться 20 лютого.

Теги: #золото #олімпіада #лижі
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