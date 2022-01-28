Спорт

11:59 28.01.2022

Гутцайт про зимову Олімпіаду в Пекіні: Багато медалей не очікуватимемо

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Гутцайт про зимову Олімпіаду в Пекіні: Багато медалей не очікуватимемо

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт вважає, що на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні не варто очікувати багато медалей від української збірної.

"Сподіватимемося, що наші олімпійці гідно представлять нас на Олімпійських іграх. Так, багато медалей очікувати не будемо, чесно кажучи. Але ми віритимемо, що наші спортсмени будуть на п'єдесталі", - сказав він під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю.

За його словами, Міністерство молоді та спорту зробило все можливе, щоби спортсмени гідно підготувалися, зокрема вчасно було закуплено все обладнання.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбуватимуться з 4 до 20 лютого. На них буде розіграно 109 комплектів медалей із 15 дисциплін у семи видах спорту.

Теги: #гутцайт #олімпіада
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