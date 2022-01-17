Спорт

16:34 17.01.2022

Джокович повернувся до Сербії, поки що не планує робити заяв

2 хв читати
Джокович повернувся до Сербії, поки що не планує робити заяв

Сербський тенісист Новак Джокович у понеділок повернувся в Белград з Австралії після того, як федеральний суд цієї країни двічі анулював його візу, повідомляє сербський телерадіоканал РТС.

У белградському аеропорту "Нікола Тесла" його зустрічали 30 телевізійних груп і велика кількість фанатів.

Мати тенісиста Діяна Джокович повідомила журналістам, що в найближчі кілька днів Новак залишиться в Белграді, але поки що не має наміру виступати з заявами.

Напередодні Федеральний суд Австралії підтримав рішення австралійського міністра у справах імміграції Алекса Гоука повторно скасувати візу Джоковича, який раніше не зробив щеплення від COVID-19.

У свою чергу Федерація тенісу Австралії - організатор турніру Australian Open, у якому Джокович тепер не зможе взяти участі, заявила про повагу до такого рішення суду. Судовий вердикт також підтримали прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон і міністр Гоук. Сам Джокович висловив розчарування у зв'язку з постановою суду, але зобов'язався дотримуватися його.

Тим часом президент Сербії Александр Вучич назвав судові слухання у справі Джоковича "фарсом із великою кількістю брехні".

5 січня Джокович прилетів до Мельбурна для участі в турнірі Великого шолома Australian Open, проте в аеропорту не зміг пройти паспортний контроль. Причиною стала плутанина з оформленням візи Джоковича. Раніше йому надали медичний висновок, який звільняє спортсмена від вакцинації від коронавірусу. Підставою для цього було те, що тенісист нещодавно перехворів на COVID-19. Австралійська влада ухвалила рішення анулювати візу сербові, про що його поінформувала прикордонна служба Австралії. Його відправили до імміграційного ізолятора.

Спортсмен виграв справу в суді проти скасування візи в перший раз.

Минулої середи Джокович визнав факт наявності недостовірної інформації в документах при в'їзді до Австралії. За його словами, помилки під час заповнення документів щодо нещодавніх поїздок Джоковича припустився агент тенісиста. Зокрема, агент оформив заявку на категорію візи, яка не дає звільнення від вакцинації.

14 січня, міністр Гоук повторно анулював візу спортсмена і заявив, що обґрунтував цей крок турботою про громадську охорону здоров'я. "Уряд (прем'єр-міністра Австралії - ІФ) Моррісона суворо прихильний захисту кордонів Австралії, зокрема і щодо коронавірусу", - зазначив він.

Australian Open відбудеться з 17 по 30 січня, він проводитиметься з глядачами на трибунах. Раніше повідомлялося, що тенісистів без щеплення від коронавірусу не допустять до участі в турнірі.

Справа Джоковича, враховуючи його досягнення в тенісі й те, що він давно виступає проти примусової вакцинації від COVID-19, викликала широкий резонанс у всьому світі.

Джокович є 20-разовим переможцем турнірів Великого шолома, Australian Open спортсмен виграв дев'ять разів.

Теги: #джокович #повернення #сербія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:19 17.01.2022
Літак із Порошенком на борту приземлився в Києві

Літак із Порошенком на борту приземлився в Києві

09:09 17.01.2022
Порошенка в аеропорту "Жуляни" зустрічають близько тисячі людей

Порошенка в аеропорту "Жуляни" зустрічають близько тисячі людей

19:31 16.01.2022
Порошенко закликав демократичні сили України до єднання

Порошенко закликав демократичні сили України до єднання

12:36 16.01.2022
Прем'єр Австралії вважає рішення суду щодо Джоковича захистом кордонів країни в період пандемії

Прем'єр Австралії вважає рішення суду щодо Джоковича захистом кордонів країни в період пандемії

19:25 13.01.2022
Чотири військові літаки з десантниками прибули з Казахстану до Росії

Чотири військові літаки з десантниками прибули з Казахстану до Росії

09:32 06.01.2022
Порошенко заявляє, що повернеться в Україну 17 січня

Порошенко заявляє, що повернеться в Україну 17 січня

21:15 27.12.2021
Порошенко підтвердив свій намір повернутися до України в першій половині січня: Не збираюся погоджувати із Зеленським

Порошенко підтвердив свій намір повернутися до України в першій половині січня: Не збираюся погоджувати із Зеленським

09:09 25.12.2021
Понад 10 тис. російських військових повертаються до пунктів дислокації після занять у польових умовах у Криму, Ростовській області та на Кубані

Понад 10 тис. російських військових повертаються до пунктів дислокації після занять у польових умовах у Криму, Ростовській області та на Кубані

20:39 02.12.2021
Астронавти NASA повернулися на борт МКС після заміни несправної антени

Астронавти NASA повернулися на борт МКС після заміни несправної антени

19:48 25.11.2021
Сербія ще півроку отримуватиме газ із Росії за "старими" цінами - Вучич за підсумками зустрічі з Путіним

Сербія ще півроку отримуватиме газ із Росії за "старими" цінами - Вучич за підсумками зустрічі з Путіним

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українському футболісту Шевченку пропонують очолити польську збірну

Італійська "Дженоа" звільнила Андрія Шевченка з посади тренера

Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу

Команди Шотландії, Ірландії та Вірменії стали суперниками збірної України по групі в Лізі націй УЄФА

Україна здобула перше золото на Чемпіонаті світу з важкої атлетики в Узбекистані

ОСТАННЄ

У Львові у 2022 році почнуть будувати "Льодову арену" для Євробаскету-2025

Українському футболісту Шевченку пропонують очолити польську збірну

Італійська "Дженоа" звільнила Андрія Шевченка з посади тренера

Останній перед ОІ-2022 етап кубка світу з лижних перегонів у Словенії скасовано через коронавірус

Українські біатлоністи посіли третє місце в одиночній змішаній естафеті на V етапі Кубка світу в Обергофі

КНДР відмовилася брати участь у Зимових Олімпійських іграх у Пекіні

Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу

Футболіст Ліонель Мессі заразився коронавірусом

Хокеїстів молодіжних збірних Росії та Чехії зняли з авіарейсу

Миколенко перейшов з київського "Динамо" в англійський "Евертон"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА