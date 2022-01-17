Джокович повернувся до Сербії, поки що не планує робити заяв

Сербський тенісист Новак Джокович у понеділок повернувся в Белград з Австралії після того, як федеральний суд цієї країни двічі анулював його візу, повідомляє сербський телерадіоканал РТС.

У белградському аеропорту "Нікола Тесла" його зустрічали 30 телевізійних груп і велика кількість фанатів.

Мати тенісиста Діяна Джокович повідомила журналістам, що в найближчі кілька днів Новак залишиться в Белграді, але поки що не має наміру виступати з заявами.

Напередодні Федеральний суд Австралії підтримав рішення австралійського міністра у справах імміграції Алекса Гоука повторно скасувати візу Джоковича, який раніше не зробив щеплення від COVID-19.

У свою чергу Федерація тенісу Австралії - організатор турніру Australian Open, у якому Джокович тепер не зможе взяти участі, заявила про повагу до такого рішення суду. Судовий вердикт також підтримали прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон і міністр Гоук. Сам Джокович висловив розчарування у зв'язку з постановою суду, але зобов'язався дотримуватися його.

Тим часом президент Сербії Александр Вучич назвав судові слухання у справі Джоковича "фарсом із великою кількістю брехні".

5 січня Джокович прилетів до Мельбурна для участі в турнірі Великого шолома Australian Open, проте в аеропорту не зміг пройти паспортний контроль. Причиною стала плутанина з оформленням візи Джоковича. Раніше йому надали медичний висновок, який звільняє спортсмена від вакцинації від коронавірусу. Підставою для цього було те, що тенісист нещодавно перехворів на COVID-19. Австралійська влада ухвалила рішення анулювати візу сербові, про що його поінформувала прикордонна служба Австралії. Його відправили до імміграційного ізолятора.

Спортсмен виграв справу в суді проти скасування візи в перший раз.

Минулої середи Джокович визнав факт наявності недостовірної інформації в документах при в'їзді до Австралії. За його словами, помилки під час заповнення документів щодо нещодавніх поїздок Джоковича припустився агент тенісиста. Зокрема, агент оформив заявку на категорію візи, яка не дає звільнення від вакцинації.

14 січня, міністр Гоук повторно анулював візу спортсмена і заявив, що обґрунтував цей крок турботою про громадську охорону здоров'я. "Уряд (прем'єр-міністра Австралії - ІФ) Моррісона суворо прихильний захисту кордонів Австралії, зокрема і щодо коронавірусу", - зазначив він.

Australian Open відбудеться з 17 по 30 січня, він проводитиметься з глядачами на трибунах. Раніше повідомлялося, що тенісистів без щеплення від коронавірусу не допустять до участі в турнірі.

Справа Джоковича, враховуючи його досягнення в тенісі й те, що він давно виступає проти примусової вакцинації від COVID-19, викликала широкий резонанс у всьому світі.

Джокович є 20-разовим переможцем турнірів Великого шолома, Australian Open спортсмен виграв дев'ять разів.