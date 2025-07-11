Інтерфакс-Україна
Спорт
20:57 11.07.2025

Ексгімнаст збірної України Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство на хорватське

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Ексгімнаст збірної України Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство на хорватське

Ексгімнаст збірної України Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство на хорватське. Про це йдеться на сайті Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG).

Рішення про виступи Ковтуна за збірну Хорватії прийняв Виконавчий комітет FIG на своєму засіданні у швейцарській Лозанні, яке відбувалося 9-10 липня. Колишній український гімнаст зможе дебютувати за Хорватію лише за рік — у липня 2026 року.

У серпні 2024 року Ковтун здобув першу в кар'єрі медаль з Україною на Олімпійських іграх, а вже через пів року розпочав процес зміни громадянства. У квітні він вперше підтвердив наміри виступати за збірну Хорватії.

Причину зміни спортивного громадянства Ковтуном пояснювала його тренерка Ірина Горбачева: звертала увагу на розбіжності з Українською федерацією гімнастики. Окрім цього, на рішення вплинула й підтримка Ковтуна з боку хорватської федерації, куди він переїхав на початку повномасштабного вторгнення, і де почав тренуватися.

 

Теги: #громадянство #ковтун

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