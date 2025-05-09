Збірна України з волейболу розпочала підготовку до міжнародного сезону

Збірна України з волейболу розпочала тренувальний збір у Городку (Хмельницької обл.) для підготовки до міжнародного сезону змагань, який розпочнеться 11 червня з матчу в турнірі Ліги націй.

"Цьогоріч збірна України з волейболу вперше зіграє у Лізі націй. Це не просто історичний прорив, а підтвердження великого шляху, пройденого нами в останні роки. Бачимо майбутнє українського волейболу у стабільному розвитку, міжнародному досвіді та сильному чемпіонаті. І прагнемо створити умови, в яких талановиті гравці зростатимуть до рівня світових зірок. Впевнені, що це лише початок нової ери українського волейболу — амбітного, сильного та успішного на міжнародній арені», - цитується у пресрелізі перший віцепрезидент Федерації волейболу України (ФВУ), співвласник групи компаній "Епіцентр" Олександр Герега.

Згідно з повідомленням, тренувальний збір у Городку під головуванням головного тренера Рауля Лосано триватиме один тиждень. Після цього найкращі гравці приєднаються до легіонерів національної збірної на чотиритижневому зборі у Польщі. За його підсумками буде сформовано основний склад збірної, яка візьме участь у Лізі націй та Чемпіонаті світу.

"Головна ціль Збірної України з волейболу – Олімпійські Ігри-2028. Щоб потрапити напряму, ми маємо бути в топ-10 команд світу. Зараз ми займаємо 14-те місце, важливо поступово рухатись вперед. Ліга Націй – дуже складний турнір, де виступають найкращі команди світу. У нас нова команда в порівнянні з тією, що була минулого сезону. Мені важливо, щоб гравці показали свій максимум – тоді буде результат", – підкреслив Лосано.

Так, перший матч у Лізі націй України проведе 11 червня проти збірної США. На груповому етапі Україна зіграє 12 матчів, а для виходу у фінальну частину команді потрібно потрапити до вісімки найкращих.

"Щодо Ліги націй, визначальним для команди буде другий тиждень, коли наша збірна зіграє проти Болгарії, Туреччини і тут дуже важливо перемагати", – зазначив президент ФВУ Михайло Мельник.

Крім того, у вересні українська команда візьме участь у чемпіонаті світу, який цього року прийматимуть Філіппіни, нагадує ФВУ.

Як повідомлялося, минулого року чоловіча збірна України з волейболу здобула перемогу в Золотій Євролізі та вперше кваліфікувалася у Лігу націй – турнір, що об’єднує 18 найсильніших команд світу.

Група компаній "Епіцентр" виступає партнером Федерації волейболу України, 2021 року між сторонами підписано меморандум про співпрацю.