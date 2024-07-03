Про День відкритих дверей у Єдиній ветеранській лінії у Львові

Запрошуємо представників медіа 5 липня о 12.00 у Львові провести день з операторами Єдиної ветеранської лінії.

Єдина ветеранська лінія — 0 800 505 217 — це унікальна, безоплатна телефонна лінія, створена для надання всебічної допомоги ветеранам, ветеранкам, їхнім родинам та родинам полеглих воїнів. Ця ініціатива, впроваджена командою Міністерства у справах ветеранів України у співпраці з Українським Червоним Хрестом у квітні 2024 року.

Спікери:

Руслан Приходько — заступник Міністра у справах ветеранів України;

— заступник Міністра у справах ветеранів України; Марія Кутіна — начальник Інформаційного центру Українського Червоного Хреста.

Ви зможете:

Спостерігати за роботою операторів у реальному часі.

Дізнатися, з якими питаннями звертаються ветерани та ветеранки.

Побачити, як оператори опрацьовують різні запити та надають допомогу.

Зрозуміти, як Лінія забезпечує психосоціальну підтримку, консультації з пільг, житлових питань, грошової допомоги, медичних і юридичних питань.

Головна особливість цієї Лінії – всебічна компетентність та обізнаність операторів, що не обмежується конкретними сферами. Хоч наразі Лінія працює у тестовому режимі, оператори щоденно, з 08:00 до 20:00, опрацьовують тисячі різних запитів.

Цікаві факти:

Лише за один тиждень після запуску е-Посвідчення ветерана у Дії, фахівці Єдиної ветеранської лінії зареєстрували майже півтори тисячі звернень та здійснили понад триста вихідних дзвінків.

У середньому один оператор протягом дня може опрацювати до 100 вхідних дзвінків, надаючи консультації та психосоціальну підтримку.

Питання, які розглядаються на Лінії:

Психосоціальна підтримка

Пільги

Житлові питання

Грошова допомога та компенсації

Медичні питання

Юридична підтримка

Долучайтеся до нашого престуру, щоб дізнатися більше про важливу роботу Єдиної ветеранської лінії та побачити на власні очі, як ми допомагаємо тим, хто віддав свій обов'язок країні.

Акредитація ЗМІ проводиться до 18.00 4 липня 2024 року (четвер) за посиланням: https://forms.gle/9x729bFhMu22tMwx7

Ми раді будемо вітати вас в нашому офісі.

Департамент комунікацій Українського Червоного Хреста:

Контактна особа: Ліна Лук’янюк, Леся Олійник

тел.: +380 63 800 3626; +38 (063) 993 5710

e-mail: [email protected]

сайт: https://redcross.org.ua/

Український Червоний Хрест — найбільша гуманітарна організація в Україні, що вже 106 років спрямовує свої зусилля на захист життя, здоров'я та гідності людей. З 24 лютого 2022 року Український Червоний Хрест надав допомогу понад 12 млн людей в Україні, які постраждали від війни. Український Червоний Хрест є одним із 191 національного товариства Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. В організації є 24 обласних та понад 200 районних організацій, в яких близько 8000 волонтерів.