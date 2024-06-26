ОТП БАНК підписав Меморандум про пільгове кредитування відновлення енергоінфраструктури

АТ «ОТП БАНК», який поставив собі за мету стимулювати розвиток ринку енергонезалежних рішень, та провідні банки уклали Меморандум щодо кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Свої підписи під документом представники 17-ти фінансових установ поставили під час Банківського форуму, організованого виданням «Економічна правда» у Києві 25 червня.

«Питання забезпечення електроенергією є сьогодні критичними як для економіки, так і для життя кожного з нас. Але виклики спонукають до пошуку можливостей, створення нових рішень та партнерств. Саме тому провідні банки країни згуртувалися й підписали спільний Меморандум щодо кредитування засобів розподіленої генерації для посилення енергетичної безпеки України. Уперше відбулося таке потужне обʼєднання фінансових установ всіх форм власності. Це сильний сигнал ринку, який ще раз підтверджує відповідальність банківського бізнесу в Україні, що в складних умовах працює стабільно та безперебійно, при цьому фінансує дефіцит держбюджету через ОВДП, виділяє мільярди гривень на благодійність та за результатами 2023 року сплатив 50% податку на прибуток», - зазначив голова правління ОТП БАНК Володимир Мудрий.

Меморандум про пільгове кредитування відновлення енергоінфраструктури визначає стратегічний напрямок кредитної політики банків стосовно фінансування інвестиційних енергетичних проєктів. Підтримка надаватиметься на будівництво сонячних, вітрових, біогазових станцій, газотурбінних та газопоршневих електростанцій, промислових акумуляторів, когенераційних установок. Для мікро- та малого бізнесу (у тому числі ФОП) напрямами фінансування можуть бути енергоефективні двері/ вікна, сонячні панелі. Сума кредиту залежатиме від сегмента: для мікробізнесу — до 0,5 млн євро, малого бізнесу — до 1–1,5 млн євро, середнього та великого бізнесу — до 10-25 млн євро. Власний внесок клієнта становитиме від 10% до 50% (враховуватиметься розмір проєкту та вартість обладнання). Кредити надаватимуться строком до 5–7 років. Їх вартість залежатиме від облікової ставки НБУ та може варіюватись, а також від можливості залучення державної підтримки та інших умов.