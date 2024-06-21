Пресрелізи

21:07 21.06.2024

Вербування підлітків ворогом для скоєння диверсій: кіберполіція попереджає про небезпеку в інтернеті

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Кіберполіція України інформує про небезпеку вербування російськими спецслужбами для вчинення диверсій, зокрема - підпалів автомобілів українських військовослужбовців.

Поліцейські разом з колегами з інших правоохоронних органів встановлюють виконавців і замовників таких злочинів. Так, у червні поліцейські спільно з СБУ викрили схему російських спецслужб з вербування підлітків для вчинення диверсій. Юнаків віком від 13 до 18 років, яких росія втягнула в злочинну діяльність, затримано. Тепер їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

На Миколаївщині затримали двох підлітків 16 та 17 років, які, спокусившись на «легкий заробіток» в інтернеті, облили легкозаймистою рідиною і підпалили дві автівки військовослужбовців на Одещині. Замовник цих підпалів перебуває за кордоном. За рішенням суду хлопцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ще одним прикладом є затримання чотирьох мешканців Дніпропетровщини віком від 17 до 21 року, які підпалили військовий мікроавтобус у ДніпріВони також діяли за завданням спецслужб рф, спокусившись на грошову винагороду.

ПОРАДИ ДЛЯ БАТЬКІВ:

  • Інформуйте про небезпеку вербування та наслідки скоєння злочинів;
  • Слідкуйте за онлайн-активністю у мережі та колом інтернет-знайомств;
  • Контролюйте дотримання комендантської години;
  • При отриманні інформації про вербування – повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.

ПОРАДИ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ:

  • Будьте обачними з незнайомцями в інтернеті, не діліться з ними особистою інформацією;
  • Розповідайте дорослим про нові онлайн-знайомства;
  • Уникайте відвідування інтернет-ресурсів із сумнівним вмістом;
  • Передусім використовуйте офіційні ресурси для отримання та перевірки інформації;
  • При отриманні пропозицій скоєння диверсій за гроші – повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Вказані злочини можуть бути кваліфіковані відповідно до низки статей Кримінального кодексу України, за які передбачені суворі покарання — до довічного позбавленні волі, зокрема, за статтями:

  •  ст. 111 (Державна зрада), карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна;
  •  ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна;
  •  ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), карається до десяти років позбавлення волі;
  • та інші.

Нагадуємо, що згідно ч. 3 ст. 111 ККУ, громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій і добровільно повідомили органам державної влади України про свій зв’язок з ними та про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності.

Департамент кіберполіції Національної поліції України 

Теги: #вербування #кіберполіція #підлітки

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