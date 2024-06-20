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09:40 20.06.2024

ОТП БАНК пропонує бізнесу кредити для посилення енергонезалежності

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АТ «ОТП БАНК» пропонує українським підприємствам ряд кредитних програм, які дозволять стати енергонезалежними та забезпечити безперебійну роботу бізнесу в умовах дефіциту електроенергії. Про це розповів керівник управління продажів середнім корпоративним клієнтам ОТП БАНК Валерій Терно під час організованого «Фінансовим клубом» круглого столу на тему енергонезалежності.

«Банк поставив собі за мету стимулювати розвиток ринку енергонезалежних рішень та забезпечити підтримку бізнесу по фінансуванню таких проєктів. Готуємо оптимальні пропозиції та вигідні умови для кожного клієнта. Йдеться і про низьку відсоткову ставку та можливість реалізації в рамках державних програм, і про кешбек, а з додатковими гарантіями з боку держави, ЄБРР та інших інституційних інвесторів ми зможемо ще більше розширити критерії прийняття рішень стосовно реалізації тих чи інших проєктів. Вже маємо успішні кейси в цьому напрямку», - сказав В.Терно.

Зокрема, підприємства малого і середнього бізнесу можуть розраховувати на фінансову підтримку від ОТП БАНК у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%», яка реалізується урядом за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва.

Також спільна з Європейським банком реконструкції та розвитку програма дає змогу запропонувати МСП інвестиційні кредити з можливістю компенсації частини витрат, профінансованих за рахунок кредитних коштів Банку. Ця позика може бути направлена на довгострокові інвестиції у «зелені» технології (енергоефективне обладнання, сонячні панелі для електростанцій задля забезпечення власних потреб), що відповідають стандартам Європейського Союзу і сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому та зовнішніх ринках. Після реалізації проєктів клієнти зможуть претендувати на інвестиційні стимули (грошові компенсації, кешбеки).

«Встановлюючи сонячні панелі або інші елементи, в тому числі й газотурбінні чи газопоршневі станції, підприємці отримають можливість не тільки забезпечити власну енергетичну незалежність, а й продавати у мережу залишки виробленої енергії, зробивши цим свій внесок у забезпечення енергобезпеки країни», - додав керівник управління продажів середнім корпоративним клієнтам ОТП БАНК.

Теги: #кредит #отп_банк

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