Lviv Croissants відкрили першу пекарню у Словаччині

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Українська мережа Lviv Croissants відкрила перший заклад у Братиславі. Франшизу придбав українець, який багато років живе у Словаччині та має досвід у ресторанному бізнесі.

Бренд Lviv Croissants вийшов на європейський ринок восени 2022 року. Перший заклад за межами України відкрився у польському місті Згожелець. Наразі мережа має 11 ресторанів у Польщі, а на днях запрацював перший ресторан у Братиславі. Першим партнером Lviv Croissants у Словаччині став українець, який давно там проживає і має досвід керування ресторанами.

Lviv Croissants – це мережа, яка спеціалізується на виготовленні монопродукту, тому в новому закладі основою меню також стали свіжоспечені круасани із ситними та солодкими начинками. Проте в новому закладі з’явилися унікальні позиції, яких немає в Україні – ті, які більше відповідають смакам місцевого населення. Круасани є основою бренду, яка найкраще передає його ідентичність, тому їх виготовляють у Львові. У Словаччині виробництво не відкривали.

Заклад розташований в самому центрі Братислави, на Площі Гвездослава. Він просторий (151 м²), має два зали на 56 посадкових місць і літній майданчик. Дизайн-проєкт розробляли українські архітектори, тому інтер’єр перегукується зі стилем усіх нових пекарень мережі: стильні м’які меблі, великі дзеркала на стінах, живі рослини та яскраві елементи у стилі лофт. Усе для того, аби тут можна було приємно провести час з друзями, близькими або із самим собою.

Умови для франчайзі у Словаччині тотожні українським: і паушальний внесок, і роялті такі ж, як в Україні. Крім того, франчайзі в Європі отримують таку саму підтримку від центрального офісу: аналіз конкурентів, пошук місцевих постачальників і персоналу, маркетинг, юридична допомога, вибір обладнання і предметів інтер'єру.

Пошуком та навчанням персоналу також займався український офіс. І адміністратор, і лінійний персонал обов’язково приїжджають тренуватися на діючих локаціях у Польщі або в Україні, після чого процес навчання продовжується в новій пекарні.

У перший тиждень роботи Гостями Lviv Croissants у Братиславі були і місцеві жителі, і туристи, і українці, які переїхали до Словаччини.

Lviv Croissants – міжнародна франчайзингова мережа ресторанів, яка спеціалізується на виготовленні свіжоспечених круасанів із ситними та солодкими начинками. Завдяки Lviv Croissants українці розширили свій гастрономічний світогляд і переконалися, що круасан може бути не лише випічкою до сніданку, а й повноцінною стравою зі свіжими овочами, м’ясом/рибою та соусом.

Бренд вийшов на європейський ринок у вересні 2022 року. Перший заклад відкрився у польському місті Згожелець. Наразі в мережі 170 закладів по всій Україні, 11 у Польщі та 1 у Словаччині.

За результатами 2023 року, Lviv Croissants – №1 у рейтингу Forbes за кількістю ресторанів в Україні.