Huawei став лідером рейтингу міжнародної консалтингової компанії Gartner

Компанія Huawei стала лідером "Магічного квадранту Gartner" 2024 року в сегменті інфраструктури дротових і бездротових локальних мереж підприємств, отримавши найвищу оцінку в категорії "Здатність до виконання"

Компанія Huawei стала лідером у "Магічному квадранті" Gartner® 2024 року щодо дротової та бездротової LAN-інфраструктури підприємств. Магічний квадрант" Gartner - це серія дослідницьких звітів про ринок інформаційних технологій, що регулярно випускаються всесвітньо відомою консалтинговою компанією Gartner з метою виявлення ринкових тенденцій, як-от напрямок розвитку ринку, визначення рівня зрілості постачальників і формування списку найвагоміших постачальників на ринку.

"Діяльність Huawei є глобально різноманітною, з клієнтами з різних вертикалей та значним зростанням у Європі, на Близькому Сході та в Африці" - зазначається в дослідженні Gartner.

Рішення CloudCampus від Huawei, яке отримало визнання, складається з комутаторів серії CloudEngine S, бездротових AP-карт AirEngine та додатків iMaster NCE, які широко зосереджені на вирішенні широкого спектра випадків використання. Серед сильних сторін Huawei дослідники Gartner відзначають потужний портфель продуктів та прощену архітектуру:

"Huawei має надійний дротовий та бездротовий портфель продуктів, який постійно контролює підключення для підвищення продуктивності та стабільності.

Орієнтована на досвід конфігурація та управління мережею: Платформа управління мережею iMaster NCE-Campus забезпечує орієнтовану на досвід дротову та бездротову локальну мережу та послуги з забезпечення мережі. Huawei представила конвергентну мережеву архітектуру кампусу, яка інтегрує можливості OT в традиційні корпоративні продукти та спрощує міграцію OT до IT", - йдеться у звіті.

Технологічне лідерство: Wi-Fi 7 та побудова кампусної мережі, орієнтованої на користувацький досвід

Наразі галузевий ланцюжок Wi-Fi 7 став більш зрілим, ніж будь-коли. За загальним визнанням, 2024 рік стане першим роком для широкомасштабного розгортання Wi-Fi 7. Як лідер у галузі Wi-Fi 7, компанія Huawei входить до числа провідних розробників стандарту Wi-Fi 7. У 2024 році Huawei продовжить випуск 13 точок доступу Wi-Fi 7, які допоможуть підприємствам усіх розмірів створити провідну цифрову інфраструктуру і прискорити їхній цифровий та інтелектуальний шлях.

Крім того, що Huawei є провідним гравцем з технологічних стандартів Wi-Fi 7, компанія також демонструє лідерство в стандартах побудови мереж, орієнтованих на користувацький досвід. Зокрема, високоякісний 10-гігабітний CloudCampus компанії Huawei перетворює кампусні мережі з орієнтованих на підключення, на мережі, в основі побудови яких лежить користувацький досвід і зручність використання. Це перспективне рішення вирізняється трьома важливими новаціями: модернізованою бездротовою мережею, модернізованими застосунками та модернізованими показниками експлуатації та обслуговування (O&M).

- Модернізація бездротової мережі: новітня технологія Wi-Fi 7 від Huawei виводить бездротові мережі на новий рівень. Протестована швидкість одного терміналу досягає рекордної позначки в 4,33 Гбіт/с, що вдвічі більше, ніж у Wi-Fi 6E. За допомогою Huawei Wi-Fi 7 можна завантажувати надвеликі файли за лічені секунди. Крім того, унікальна технологія конвергентного планування Huawei значно підвищує ефективність багатокористувацького паралелізму і дає змогу використовувати 30-канальний 4K VR-клас без ефектів запаморочення і заколисування. Ще одна унікальна технологія - Wi-Fi Shield, яка дозволяє повністю приховати сигнали Wi-Fi від неавторизованих користувачів, щоб вони не могли перехопити правдиві дані.

- Поліпшення якості роботи застосунків: унікальне для Huawei рішення для забезпечення якості роботи застосунків точно визначає 6000 типів застосунків і використовує технологію еластичного нарізання, щоб гарантувати, що ключові застосунки користуватимуться винятково швидкими смугами. Крім того, інноваційне рішення для забезпечення роботи VIP-користувачів надає VIP-користувачам доступ до ексклюзивних мережевих ресурсів, що означає відсутність погіршення або впливу на роботу VIP-користувачів.

- Підвищення якості обслуговування: Huawei посідає провідні позиції в запуску першої в галузі цифрової мапи мережі, що забезпечує видимість роботи на чотирьох рівнях (мережі, користувачів, терміналів і додатків). Це полегшує пошук першопричини одним клацанням миші та підвищує ефективність експлуатації в 10 разів. Ба більше, вона може передбачати припливи та відливи й автоматично рекомендувати оптимальний період енергоощадження, підвищуючи енергоефективність та заощаджуючи енергію на 30%.

Корпоративні мережі, що ведуть в інтелектуальне майбутнє

У майбутньому компанія Huawei продовжить займатися технічними дослідженнями та інноваціями в галузі дротової та бездротової інфраструктури локальних мереж підприємств. Зокрема, Huawei буде і далі розширювати асортимент продуктів Wi-Fi 7 і впроваджувати інноваційні технології антен, щоб очолити тенденції розвитку мережевих технологій, сформувати майбутні корпоративні мережі та надати користувачам безпрецедентний досвід підключення.

Отримати повний звіт ви можете за посиланням:

Huawei Named a Leader in the 2024 Gartner® Magic Quadrant™ - Huawei Enterprise

Відмова від відповідальності Gartner

Gartner, Магічний квадрант для інфраструктури дротових і бездротових локальних мереж підприємств, 6 березня 2024 р.

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