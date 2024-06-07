У Sense Bank розповіли про нагальні потреби ФОПів

Протягом квітня-травня 2024 року кількість нових клієнтів Sense Bank фізичних осіб-підприємців склала 1179 підприємців. Ця цифра вдвічі перевищує минулорічний показник за той самий період.

Як зазначила Яна Шумунова — керівник департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank, клієнти відчувають гостру потребу у диджиталізації відносин з банком.

«Аналіз потреб клієнтів Сенс Банку говорить про те, що ключовими потребами у фізичних осіб-підприємців, якщо говорити про співпрацю з банком, є можливість здійснювати всі операції дистанційно, зручність і швидкість сплати податків, а також перекази між особистою карткою та карткою ФОП без сплати комісії. Крім того, дуже важливо для клієнтів є мати можливість сконцентрувати продукти для вирішення і особистих потреб, і потреб бізнесу в одному додатку», - зазначає Яна Шумунова.

У банку наголошують, що розвиток мобільного застосунку Sense SuperApp і надалі буде одним з найпріоритетніших напрямів розвитку Sense Bank.

«Понад 92% наших клієнтів ФОП самостійно здійснюють підприємницьку діяльність за допомогою мобільного додатку Sense SuperApp. Це говорить про зручність та функціональність цього продукту. Ми будемо і надалі покращувати роботу Sense SuperApp, додаючи новий функціонал для наших клієнтів, щоб вони могли на 100% сконцентруватись на бізнесі, а свої фінансові справи довірили нам», - підсумувала пані Шумунова.

Нагадаємо, що у квітні цього року Sense SuperApp став переможцем у номінації Best Mobile Banking за результатами премії Ukrainian FinTech Awards 2024.