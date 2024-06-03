Гравець української збірної та найпродуктивніший бомбардир чемпіонату Іспанії Артем Довбик приєднується до команди амбасадорів бренду "Моршинська"

Зірковий нападник збірної України з футболу Артем Довбик, який нещодавно здобув титул найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії сезону 2023/24, приєднався до команди амбасадорів бренду "Моршинська".

Завдяки своїй блискучій спортивній формі Артем досяг видатних успіхів у професійній кар’єрі, ставши першим українцем, якого визнали найефективнішим бомбардиром чемпіонату Іспанії: він забив 24 голи в 36 матчах та віддав 8 результативних гольових передач.

Артем Довбик поділяє цінності бренду з популяризації здорового способу життя, наповненого рухом. "Щоб викладатися на полі на всі 100%, мені потрібно якісно відновлюватися між виснажливими тренуваннями та напруженими матчами. "Моршинська Спорт" чудово справляється з цим завданням і постійно допомагає підтримувати водний баланс, тому я із задоволенням приєднуюсь до команди її амбасадорів", — прокоментував Артем свій крок.

У спільній із брендом комунікації Артем поділиться власним досвідом та порадами щодо правильного відновлення й важливості підтримки водного балансу організму. Саме це допомагає видатному українському футболістові перебувати на піку спортивної форми, досягаючи неймовірних результатів.

"Ми щиро раді вітати Артема Довбика в нашій команді амбасадорів. — прокоментував старт співпраці Марко Ткачук, генеральний директор компанії IDS Ukraine, яка є виробником води брендів "Моршинська". — Наша співпраця — це тісний тандем двох чемпіонів та однодумців, які мають спільні цінності — постійний розвиток і вдосконалення, прагнення ділитися з людьми найкращими продуктами й необхідними знаннями про здоровий спосіб життя. Співпраця з таким потужним амбасадором — великий крок у розвитку наших брендів, внесок у зростання компанії та оздоровлення українців!".

Компанія IDS Ukraine систематично підтримує спортивні ініціативи й надихає людей до здорового активного способу життя. Для популяризації вказаних цінностей бренд виступає спонсором трансляцій міжнародних футбольних турнірів і підтримує низку футбольних клубів України.

Раніше до команди амбасадорів брендів "Моршинська" приєдналась відома українська співачка Jerry Heil, яка в дуеті з alyona alyona увійшла до трійки переможців гранд-фіналу Євробачення-2024.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 800 млн грн за 2023 рік, що на 101 млн грн більше, аніж у 2022-му. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги перевищила 330 млн грн.