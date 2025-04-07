"Воля рухатись вперед": стартувала рекламна кампанія бренда "Воля" на підтримку реабілітаційного центру Next Step

Український бренд енергетиків "Воля" від "Моршинської" анонсує запуск масштабної рекламної кампанії під назвою "Воля рухатись вперед", присвяченої підтримці реабілітаційного центру Next Step. У межах проєкту 1 гривня з кожної проданої банки енергетика "Воля" з логотипом Next Step зі смаком "Оригінальний" буде спрямована до реабілітаційного центру на закупівлю необхідного обладнання для реабілітації та відновлення українських захисників після поранень.

Обличчям нової рекламної кампанії бренда "Воля" став Станіслав Зорій — ветеран війни та дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу. Стас не тільки проходив реабілітацію в центрі Next Step, але і є справжнім символом незламності та рішучості рухатись вперед. Зараз він активно займається адаптивним боксом для ветеранів, бере участь у спортивних турнірах і залучає інших до тренувань, допомагаючи відновлювати фізичну форму та відкривати нові можливості для самореалізації.

Станіслав Зорій, бренд-амбасадор кампанії "Воля" та Next Step: "Для мене "Воля рухатись вперед" — це більше, ніж просто слоган. Це щоденна боротьба і можливість жити повним життям попри всі труднощі. Виходячи на ринг, я доводжу собі та іншим, що поразки — тимчасові, а сила духу — вічна. Це неймовірні емоції — стояти на протезі, битися, перемагати та надихати інших. Саме тому я радий долучитись до ініціативи бренда "Воля", адже вона допоможе зібрати кошти для центру Next Step, який проводить важливу та професійну роботу з реабілітації наших військових".

Оксана Ткачук, маркетинг-директор брендів "Моршинська" та "Воля": "Саме такі люди, як Станіслав Зорій, уособлюють нашу ідею — рух вперед, незламність і силу волі. Тому для нас співпраця зі Станіславом для підтримки центру реабілітації Next Step стала важливим кроком. Ми горді долучитися до відновлення ветеранів, які щодня долають труднощі на шляху до нового життя".

Кампанія "Воля рухатись вперед" — потужна ініціатива, спрямована на створення належних умов для фізичного відновлення наших захисників, надаючи їм енергію, підтримку та сили для нових досягнень. Разом ми допомагаємо тим, хто боронив нашу свободу, і надаємо можливості для їхнього подальшого руху вперед.

Долучайтеся до цієї важливої справи! Купуйте "Волю" зі смаком "Оригінальний" і станьте частиною великої ініціативи. Кожна придбана банка енергетика — це ваш внесок у відновлення наших ветеранів у центрі реабілітації Next Step. Разом ми здатні зробити більше!

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 485 млн грн.