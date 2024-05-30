Пресрелізи

22:08 30.05.2024

Аукціон класичного мистецтва в домі Goldens

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З 30 травня по 8 червня в залі аукціонного дому Goldens пройдуть торги 61 аукціону - «Колекційне класичне мистецтво», - присвяченого творам українських класиків 1890-х років - початку ХХ століття.

Подібний мистецький зріз дозволяє широко репрезентувати українське мистецтво в різноманітті його шкіл та напрямів. Зокрема, аукціонна добірка включає твори художників київської, харківської, львівської, закарпатської живописних шкіл, а також митців-емігрантів: Григорія Крука, Ісаака Пайлеса, Абрама Маневича. До добірки увійшли унікальні твори, які представляють не лише художній, але й колекційний інтерес.

Серед топ лотів аукціону можна побачити твори Сергія Васильківського, Володимира Орловського, Григорія Світлицького, Абрама Маневича, Миколи Глущенка, Сергія Шишка, Віктора Зарецького, Михайла Божія, Романа Сельського, Мігая Мункачі та головних представників Закарпатської школи живопису: Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Андрія Коцки, Федора Манайла, Ференца Семана.

Найдорожчим лотом аукціону став відомий твір Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» (1980), нещодавно експонований у Національному музеї “Київська картинна галерея” як найбільш знаковий місячний пейзаж митця.

Київська мистецька школа представлена в добірці роботами Сергія Васильківського, Валентина Фельдмана, Володимира Орловського, а також Олексія Шовкуненка, Сергія Шишко, Миколи Глущенка та Віктора Зарецького. Серед представників харківської школи в добірці аукціону варто відзначити імена видатних пейзажистів: Миколи Бурачека, Петра Левченка, Костянтина Пинєєва. Їхні імпресіоністичні роботи увібрали в себе передові світові тенденції та водночас колорит, технічні прийоми та світовідчуття, притаманні нашій національній школі.

Окремими осередками українського мистецтва ХХ століття стали Закарпаття та Львівська художня школа, із чутливим сприйняттям модерних тенденцій світового мистецтва та переосмисленням їх на творчому українському ґрунті. До аукціонної добірки увійшли роботи знакових закарпатських митців Андрія Коцки, Йосипа Бокшая, Федора Манайла, Адальберта Ерделі, Гаврила Глюка, Ференца Семана, а також знакових львів`ян - Романа Сельського та Володимира Патика.
Блок скульптури представлений композицією Ольги Рапай, роботами Григорія Крука та витонченою скульптурою Юлія Синькевича.

Експозиція аукціону «Колекційне класичне мистецтво» доступна до відвідування з 30 травня по 08 червня в залі аукціонного дому Goldens, а також - до ознайомлення- онлайн на сайті www.gs-art.com. З питань реєстрації та участі в аукціоні звертайтесь за тел.: (044) 240 95 32 або зареєструйтесь на сайті щоб мати можливість робити онлайн ставки самостійно.

Графік роботи виставки аукціону:
30 травня – 08 червня 2024
12:00 - 19:00

Без вихідних
Вхід вільний
Почергове закриття лотів розпочнеться 08 червня о 19:00 онлайн на сайті www.gs-art.com.
Адреса: Київ, вул. Леоніда Первомайського, 4
Аукціонний дім GOLDENS
+38 044 240 95 32
[email protected]
www.gs-art.com

Теги: #аукціон #goldens

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