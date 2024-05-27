Чергова зустріч у стінах НБУ підтвердила спільний вектор руху НБУ та страховиків у реформі, що триває - НАСУ

Під час зустрічі учасники обговорили прогрес роботи, що тривала перші три місяці 2024.

Найперше слід відзначити титанічну роботу фахівців НБУ, пов’язану з роз’ясненням нового регулювання, що тривала у цей час. Протягом двох місяців НБУ підготував та надав відповіді на сотні запитань страховиків, і вони мали для кожного своє значення. Для тих страховиків, які планують працювати далі – це була можливість більш якісно та правильно впровадити реформу. Для інших – прийняти непросте рішення про вихід з ринку.

Починаючи з січня 2024 активна робота страховиків по створенню планів і завдань, визначенню відповідальних та строків, має єдину мету – встигнути до 01 липня виконати всі вимоги нового регулювання. Сотні питань та відповідей складаються в єдину картину. Залишається тільки описати, розробити, порахувати, затвердити та втілити.

1 липня – новий старт для ринку страхування.

Національна асоціація страховиків України також долучалася до підготовки – це була і методологічна допомога, і координація між страховиками і НБУ, і навчання за окремими аспектами, і нова для Асоціації задача – визначення стану підготовки страховиків до нових вимог. Це була ініціатива НАСУ, що стала її "домашнім завданням" після попередньої зустрічі страховиків з Правлінням НБУ. Для цього офісом НАСУ було визначено 10 ключових нормативно-правових актів НБУ, що потребували від страховиків найбільшої підготовки та значно впливатимуть на їх діяльність. За кожним таким положенням було визначено основні задачі, за якими пропонувалося страховикам вказати ступінь підготовки залежно від власних розмірів, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних операцій, організаційної структури та профілю ризику, тощо. Складений опитувальник заповнювали учасники НАСУ, а також, враховуючи важливість питання та інтерес до нього з боку інших компаній, то і страховики, що належать до інших або до жодної асоціації.

НАСУ рада була забезпечити таку консолідацію. Асоціація надавала страховикам методологічну допомогу, збирала та опрацювала результати підготовки переважної більшості ринку, а за ними – визначила ті процеси та напрями, де страховики потребують окремої взаємодії з Регулятором.

Якщо узагальнити результати опитування, а, отже, результати підготовки, то можна сказати, що страховики наполегливо та впевнено виконують поставлену мету. Спільнота НАСУ переконана, що реформа, яка триває, це спільна еволюційна мета, у досягненні якої зацікавлені і страховики, і Регулятор, і споживачі. Адже нове регулювання Національного банку покликане зробити ринок страхування платоспроможним, прозорим, стійким, інвестиційно привабливим, із належним захистом прав споживачів. І саме таким його бачать і самі страховики.

Страховики вдячні НБУ, що нормативні акти, підготовлені Регулятором на виконання нового Закону, були опрацьовані у постійній взаємодії з ринком. Весь минулий рік тривала безперервна експертна робота профільних підрозділів НБУ по підготовці регулювання. Ми високо цінуємо безпрецедентний рівень співпраці, фахового діалогу та залучення експертизи страховиків та Національного банку для створення нормативних актів.

Обсяг та ступінь змін для роботи ринку колосальний, він зачіпає всі сфери діяльності та процеси страховиків, потребує переосмислення і перебудови корпоративного управління та контролю, обліку та функціонування ІТ систем, роботи з посередниками та бізнес-процесів процесів.

Страховики очікували цих змін, були їх ідеологами та співавторами. Страховий ринок беззаперечно має виконати основну задачу реформи – забезпечити платоспроможність компаній та прозорість роботи ринку. Це мета, до якої ми прагнули ще з етапу розробки законопроєкту вже діючого закону, і наразі її пріоритетність беззаперечна. І тільки окремі задачі на шляху до цієї мети, що повʼязані з ІТ процесами, налаштуванням системи внутрішнього контролю та взаємодією із посередниками, можуть потребувати від страховиків більшого часу. Така потреба викликана прагненням ринку та Регулятора до реальних, а не формальних змін, що потребують не лише затвердження внутрішніх документів, а налаштування та калібрування систем та процесів, формування культури на всіх рівнях управління та контролю.

Впевненості у нашій спільній спроможності до змін додає здатність ринку та Регулятора до діалогу, що триває з початку реформи. Діалогу між фахівцями на етапі опрацювання проєктів документів, діалогу з Правлінням на етапі запровадження оновленого регулювання, діалогу про концепції та спільну мету, діалогу про інструменти на шляху до такої мети.

Ми здатні до формулювання потреб, пошуку рішень та їх втілення у спосіб, що задовольняє мету учасників діалогу.

Ринок страхування не має альтернативи трансформації та розвитку, прозорості та платоспроможності, ринковості та стабільності. Після приведення діяльності у відповідність до вимог до нового Закону "Про страхування" страховки не зупинятимуться, адже попереду страхування воєнних ризиків, переосмислення ролі страхування життя, участь у економічній підтримці України під час триваючої війни, повоєнному відновленні та європейському майбутньому України.

"Зустріч продемонструвала, що страховики, як і НБУ, прагнуть до реальності реформ, а не до формального звітування про їх виконання. Справжні реформи, консолідація, розвиток, якість, як і незалежність та перемога, це більше, аніж декларації та девізи, а реальні переконання, справжні прагнення та невпинна потужна робота. Ми – готові", - резюмував Денис Ястреб, керівник Національної асоціації страховиків України.