Страхова галузь - надійний партнер українців, бізнесу та держави

Бліц-інтерв’ю генерального директора Національної асоціації страховиків України Дениса Ястреба агентству "Інтерфакс-Україна"

Для страховиків 2023 рік - це не лише другий рік повномасштабної війни, це ще рік підготовки до великих змін. Які з них найзначущі?

Це зміни, що пов’язані з реалізацію багатьох ідей Білої книги "Майбутнє регулювання ринку страхування", які мають забезпечити платоспроможність, стійкість та конкурентність ринку страхування в Україні з належним захистом прав споживачів послуг страхування. Ці ідеї відображені в новому Закону Україні "Про страхування", що набуває чинності з 1 січня 2024 року. Також ринок очікує важливих та вкрай необхідних змін у законодавстві про автоцивілку. Обидва закони будуть направлені на імплементацію провідних директив Європейського Союзу.

Проте трансформація страхового ринку вже розпочалась. Один з напрямів такої трансформації - це перехід до цілком прозорих структур власності страховиків та фінансової спроможності їхніх власників. Для цього Національний банк здійснює з 2021 року посилений моніторинг прозорості структур власності страховиків. Цей моніторинг та вжиття наглядових заходів щодо страховиків будуть продовжені, що відповідає положенням Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом від 24 березня 2023 року.

Другий напрям трансформації страхового ринку у цьому році – це посилення зі сторони Регулятора вимог до активів страховиків. З початку ІІ півріччя 2023 року Національний банк припинить за оцінки платоспроможності страховиків визнавати землю прийнятним активом. Це зробить інвестиційну політику страховиків більш консервативною і, як наслідок, більш безпечною для споживачів.

Третім напрямом змін у цьому році є перехід страховиків на новий стандарт обліку страхових контрактів – IFRS 17. Зазначений стандарт має забезпечити більш якісне відображення страховиками результатів своєї діяльності у фінансовій звітності.

Страхове об’єднання, що Ви очолюєте, завжди здійснювало аналіз діяльності ринку. Чи є вже попередні результати діяльності страховиків у І кварталі 2023 року?

Так, вже є, і за ними можна зробити висновок, що, незважаючи на всі виклики, спричинені війною, страховий ринок України у І кварталі 2023 року продовжував активно відновлюватись. Страхові премії за ризиковим страхуванням становили 8,9 млрд грн, що більше ніж у І кварталі 2022 року на 7,2 %. Але цей показник все ще нижчий ніж у довоєнному І кварталі 2021 року (-16,1 %). Учасники НАСУ відновлюють свою діяльність швидшими темпами, ніж ринок загалом, їхні страхові премії у І кварталі 2023 року вже перевищили аналогічні показники довоєнного року на 3,1%. Водночас, варто зазначити, що відновлення діяльності всіх страховиків відбувається нерівномірно та залежить як від розміру самих компаній, так і від структури їхнього портфелю.

За даними учасників НАСУ, основними драйверами росту страхових премій у І кварталі 2023 році порівняно з аналогічним періодом 2022 року були такі види страхування: КАСКО (+ 365 млн грн), ОСЦПВ (+ 320 млн грн) та Зелена картка (+ 301 млн грн). Разом з ДМС на ці види страхування припадає 79,4% ринку.

У чому причина зростання моторного страхування?

Першопричиною зростання страхових премій за КАСКО та ОСЦПВ є інфляція, яка вплинула на зростання вартості транспортних засобів, автозапчастин та ремонту в цілому. Другою причиною є відновлення кількості застрахованих транспортних засобів за цими видами.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) через війну понад 5 мільйонів біженців з України були зареєстровані для тимчасового захисту в Європі. Ті з них, хто виїжджав на автомобілях, – зобов’язані були придбавати страховий сертифікат "Зелена картка", без якого неможливо в’їхати на територію Європи. Також зріс обсяг міжнародних вантажних та пасажирських перевезень. Все це спричинило різке зростання попиту на "Зелену картку".

А яка ситуація з виплатами і основними показниками платоспроможності страхових компаній?

Страхові виплати за ризиковими видами страхування у І кварталі 2023 року становили 3,5 млрд грн, це на 16,6 % більше ніж у І кварталі 2022 року. З цієї суми 2,7 млрд грн сплатили учасники НАСУ. Найбільша частка страхових виплат припадає на КАСКО. Страхові резерви зросли до 23,6 млрд грн, що перевищує минулорічні показники майже на 10 %. Основним фактором зростання страхових резервів є різке зростання з початком війни продажу "Зеленої картки" (більше ніж удвічі), збитковість якої суттєво перевищила довоєнні показники. Зростання страхових резервів означає, що в наступні періоди зростуть страхові виплати, оскільки страхові резерви відображають обсяг майбутніх зобов’язань страховиків. Активи страховиків за ризиковим страхуванням становили на кінець І кварталу 2023 – 48,2 млрд грн, це більше ніж на кінець довоєнного 2021 року. Водночас цей показник дещо знизився за останній квартал, це відбулось за рахунок виходу з ринку низки страховиків. В цілому активи страховиків мають стійку тенденцію до постійного зростання, що свідчить про посилення капіталізації страхового ринку.

До НАСУ входять майже всі страховики життя, які їхні досягнення?

Ринок страхування життя, на відміну від ризикового страхування, відновлюється повільнішими темпами. Причиною цього є структурні зміни на ринку праці: в умовах воєнного стану українцям відкладати кошти на своє майбутнє стає складніше. Також у українців відбувається зміна пріоритетів у витратах. Страхові премії зі страхування життя у І кварталі 2023 року скоротились порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 13,3 % і становили 1,3 млрд грн. На противагу страховим преміям, страхові виплати зросли і становили 286 млн грн. Це найбільший показник квартальних страхових виплат за останні 2 роки, включаючи довоєнний 2021 рік. На кінець І кварталу 2023 року страхові резерви страховиків життя зросли і становили 17,6 млрд грн, активи – 21,3 млрд грн. Частка учасників НАСУ в показниках ринку страхування життя за всіма показниками становить понад 97%.

Чи змінилася роль страхової галузі в економіці України?

Страховики у складний воєнний час і далі підтримують економіку України, належним чином сплачуючи до бюджету податки. Незважаючи на те, що у 2023 році очікується зменшення надходжень від податку на прибуток, відповідно до зниження корпоративних прибутків, про що зазначено в оцінках Меморандуму про економічну та фінансову політику, страховики за І квартал 2023 року вже сплатили до бюджету 383 млн грн податку на прибуток. Це внесок страхового ринку у фінансову підтримку нашої Перемоги на рівні з наданням страхових послуг, яких потребують громадяни, бізнес та держава.

Загалом у І кварталі 2023 року страховики інвестували в економіку України 36 млрд грн через депозити та державні цінні папери, а також сплатили майже 5 млрд грн, які складаються з: понад 800 млн грн заробітної плати, майже 4 млрд грн страхових відшкодувань та майже 400 млн грн податку на прибуток. Це не просто фінансові показники діяльності страховиків, а й яскраве підтвердження того, що страхування - це не тільки поліси КАСКО, ОСЦПВ та ДМС, а і відчутна частина економіки. А страхова галузь - надійний партнер для українців, бізнесу та України як держави.