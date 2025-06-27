Інтерфакс-Україна
Економіка
19:04 27.06.2025

Законопроєкт про страхування військових ризиків спрямований на створення в Україні внутрішнього механізму перестрахування - НАСУ

2 хв читати

Ініціатива, закладена в законопроєкті №12372 "Про систему страхування воєнних ризиків", спрямована на створення в Україні внутрішнього механізму перестрахування в умовах обмеженого пропозиції з боку міжнародних перестрахових компаній, зазначив генеральний директор Національної асоціації страховиків України (НАСУ) Денис Ястреб.

"Основною передумовою, яку створює законопроєкт, є можливість перестрахування значних ризиків у спеціалізованій державній агенції. Цей механізм набуває особливого значення в контексті обмеженого пропозиції з боку міжнародних перестрахових компаній", — зауважив він агентству "Інтерфакс-Україна".

Ястреб пояснив, що наразі іноземні партнери не готові надавати українському ринку необхідний обсяг перестрахування, що суттєво обмежує здатність вітчизняних страховиків покривати ризики, з якими стикається середній та великий бізнес.

При цьому в умовах сьогодення, коли український бізнес стикається з безпрецедентними викликами, пов'язаними з війною, нагальною потребою є створення дієвих механізмів фінансової захисту.

"Одним із важливих кроків у цьому напрямку є законопроєкт №12372, що закладає основи для розширення можливостей українських страхових компаній у покритті великих ризиків. Це своєю чергою дасть можливість українським страховим компаніям надавати потрібний страховий захист підприємствам, що є критично важливим для підтримки та відновлення економіки країни", - зазначив очільник страхового об'єднання.

Як повідомлялося законопроект №12372 "Про систему страхування воєнних ризиків", зареєстровано у Верховній Раді 30 грудня 2024 року.

Він передбачає, що учасниками системи страхування воєнних ризиків є страхувальники, авторизовані страховики, а також страхові посередники та страховики, які мають право провадити діяльність з надання посередницьких послуг, перестраховики-нерезиденти, Державне агентство.

Також пропонується запровадження трирівневого страхування воєнних ризиків.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм-каналі зазначав, що цей законопроект вимагає глибокого доопрацювання.

Теги: #законопроект #насу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 17.06.2025
Законопроєкт про множинне громадянство створює загрози для жителів ТОТ – правозахисники

Законопроєкт про множинне громадянство створює загрози для жителів ТОТ – правозахисники

14:37 14.01.2025
ЛСОУ та НАСУ домовилися про створення Федерації страхових об'єднань України

ЛСОУ та НАСУ домовилися про створення Федерації страхових об'єднань України

14:04 27.05.2024
Чергова зустріч у стінах НБУ підтвердила спільний вектор руху НБУ та страховиків у реформі, що триває - НАСУ

Чергова зустріч у стінах НБУ підтвердила спільний вектор руху НБУ та страховиків у реформі, що триває - НАСУ

20:36 14.05.2024
Страхування від воєнних ризиків пропонують до 50 страхових компаній України

Страхування від воєнних ризиків пропонують до 50 страхових компаній України

16:00 18.05.2023
Страхова галузь - надійний партнер українців, бізнесу та держави

Страхова галузь - надійний партнер українців, бізнесу та держави

16:30 31.05.2022
Вже можна стверджувати, що страховики вистояли і надійно тримають оборону на фінансовому фронті - СЕО НАСУ

Вже можна стверджувати, що страховики вистояли і надійно тримають оборону на фінансовому фронті - СЕО НАСУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу

Уряд не планує різких змін у податковій політиці на час дії воєнного стану - Шмигаль

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

ОСТАННЄ

Промвиробництво в Україні у квітні-2025 скоротилося на 6,4% - Держстат

Україна за 5 міс. зберегла імпорт вантажних авто на торішньому рівні

Промвиробництво в Україні у квітні-2025 скоротилося на 6,4% - Держстат

Агропідприємство в Харківській області постраждало від обстрілу, збитки становлять близько 300 млн грн

Курс євро до гривні у понеділок вчергове сягне історичного максимуму – 48,78 грн/1EUR

Зеленський розширив Раду з питань підприємництва до 11 галузевих комітетів – Єрмак

"Укрнафта" планує застосувати чисті технології норвезької Ennox Technology & Partners в Україні

Понад 70 тис. підприємств скористалися державними програмами підтримки - Зеленський

Зеленський доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу

Уряд не планує різких змін у податковій політиці на час дії воєнного стану - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА