Розвиток підприємництва в Україні: у банку розповіли, що впливатиме в майбутньому на кількість нових ФОП

Українське підприємництво б’є рекорд за рекордом. Так, на початку травня цього року портал Опендатабот повідомив, що українці зареєстрували рекордну кількість фізичних осіб-підприємців. Відповідно до опублікованих даних за перший квартал поточного року нових ФОПів зареєстровано 74 050, це на 33,6% більше ніж за аналогічний період роком раніше. З чим пов’язана така тенденція розповіла Шумунова Яна – керівник департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank.

За словами експертки такому різкому збільшенню нових ФОП передувало одразу кілька причин.

«Є кілька факторів які впливають на таке суттєве збільшення реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців. Перша причина – це поступове відновлення економіки. Друга – суттєве спрощення реєстрації ФОП та полегшення процесу податкового адміністрування для бізнесу, а третій фактор – це, власне, ринкові передумови до яких можна віднести збільшення попиту на певні види послуг, наприклад, інтернет-торгівля», - зазначає Яна Шумунова.

Пані Шумунова зазначає, що податковий фактор відіграв неабияку роль у процесі збільшення нових бізнесів.

«Лібералізація процесу оподаткування, безумовно, виступає значущим драйвером розвитку мікро, малого та середнього бізнесу в Україні. Так, банки намагаються рухатись в унісон з прогресом та вводять нові продукти, які полегшують життя підприємцям, – продовжує Яна Шумунова. – Наприклад клієнти нашого банку можуть отримати не тільки весь пакет послуг для ФОП у діджиталі, а ще й сплатити податки за кілька тапів на смартфоні. Це допомагає бізнесу зосередитись на результаті, а не на паперовій рутині».

У банку кажуть, що на тенденцію розвитку підприємництва впливатимуть подальше відновлення економіки та характер бойових дій.

«Наявна динаміка дійсно вражаюча. Якщо говорити про відкриття рахунків новими клієнтами ФОПами, на прикладі Sense Bank, то станом на кінець 1 кварталу 2024 року приріст в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 175%. Та розвиток підприємництва збереже поточну динаміку за умови подальшого відновлення економіки яка буде відповідним чином реагувати на ситуацію на фронті і наближення перемоги України», – прогнозує Яна Шумунова.

Нагадаємо, раніше пресслужба Sense Bank заявляла, що з моменту націоналізації щомісячне залучення нових клієнтів-підприємців зросло на 18,89%