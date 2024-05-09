Пресрелізи

19:58 09.05.2024

23 травня в Hyatt Regency відбудеться конференція "Europe-Poland-Ukraine: Cooperate Together”

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📢⚡️Запрошуємо до участі у конференції "Europe-Poland-Ukraine: Cooperate Together”! 🤝 

➡️Дата – 23 травня 2024 року
➡️Місце проведення – Hyatt Regency, Київ.

Не пропустіть ексклюзивну можливість дізнатися про стан та перспективи польсько-української співпраці у транспортно-логістичній сфері, фармацевтичному секторі, сегменті державно-приватного партнерства як інструменту сприяння залученню взаємних інвестицій, а також налагодити контакти у форматі B2B між польським та українським бізнесом. У конференції візьмуть участь підприємці Польщі та України, представники неурядових організацій, бізнес-спільнот, експерти✅. 

Реєстрація:  https://docs.google.com/forms/d/1LlPPFFplNfe_hkbAW7lNE7lMz238GQavwD2-ZbVyWqM/edit

Теги: #europe_poland_ukraine #конференція

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