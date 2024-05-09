23 травня в Hyatt Regency відбудеться конференція "Europe-Poland-Ukraine: Cooperate Together”

📢⚡️Запрошуємо до участі у конференції "Europe-Poland-Ukraine: Cooperate Together”! 🤝

➡️Дата – 23 травня 2024 року

➡️Місце проведення – Hyatt Regency, Київ.

Не пропустіть ексклюзивну можливість дізнатися про стан та перспективи польсько-української співпраці у транспортно-логістичній сфері, фармацевтичному секторі, сегменті державно-приватного партнерства як інструменту сприяння залученню взаємних інвестицій, а також налагодити контакти у форматі B2B між польським та українським бізнесом. У конференції візьмуть участь підприємці Польщі та України, представники неурядових організацій, бізнес-спільнот, експерти✅.

Реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/1LlPPFFplNfe_hkbAW7lNE7lMz238GQavwD2-ZbVyWqM/edit