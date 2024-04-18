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18:18 18.04.2024

70 тисяч літрів пального передала мережа ОККО для критичної інфраструктури Харківщини – перша віцепремʼєрка

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70 тисяч літрів пального передала мережа ОККО для критичної інфраструктури Харківщини – перша віцепремʼєрка

70 тисяч літрів пального для роботи генераторів на обʼєктах критичної інфраструктури Харкова та Харківської області передала місцевій обласній військовій адміністрації мережа ОККО. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук перша віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Мережа автозаправних комплексів OKKO виділяє 70 тис. літрів пального для області. Пальне передадуть Харківська обласна військова адміністрація. Воно буде спрямоване на підтримку безперебійної роботи генераторів на об'єктах критичної інфраструктури регіону. Щиро дякую OKKO, що так оперативно відгукнулися на заклик підтримати Харків", – зазначила Юлія Свириденко.

Перша віцепремʼєрка подякувала бізнесу, який готовий подати руку підтримки, коли це необхідно.

"Росіяни обстрілюють місто й область з усіх можливих типів озброєння. З початку року для ударів по Харківщині застосували понад 300 керованих авіабомб. Люди добами сидять без світла. Бізнес або простоює, або працює на генераторах, купуючи тоннами пальне. Але Харків тримається. Дякую всім небайдужим. Дякую бізнесу, який готовий . Разом ми сильніші", – наголосила вона.

Як відомо, з березня Харківський регіон потерпає від особливо інтенсивних обстрілів ворога та нестачі електроенергії, а  значна частина підприємств, що підтримують життєзабезпечення Харківської області змушена перейти на використання генераторів, а це у свою чергу вимагає постійного поповнення запасів пального.

Як повідомлялося раніше, ОККО регулярно допомагає пальним найбільш потерпілим внаслідок воєнних дій регіонам. У 2023 компанія оперативно допомогла пальним на 10 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС у Херсонській області, до того – 200 тисяч літрів пального надала для відновлення інфраструктури Чернігова та низки міст Київської області – Ірпеня, Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Бородянки після деокупації.

Теги: #харьков #окко #свириденко

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