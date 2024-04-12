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15:17 12.04.2024

Sense Bank та Сухопутні війська ЗСУ уклали меморандум про співпрацю

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11 квітня український Sense Bank та Сухопутні війська ЗСУ підписали Меморандум про співпрацю у сфері підвищення обороноздатності України.

Згідно з документом, до кінця 2024 року Sense Bank надаватиме допомогу у вирішенні технологічних потреб Сухопутних військ ЗСУ, що зміцнить готовність армії.  

Меморандум підписали командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк та голова Правління Sense Bank Олексій Ступак.

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Олексій Ступак розповів, що це важлива подія для Sense Bank. «Підтримка армії ключове завдання кожного з нас. З перших днів повномасштабної війни наші співробітники й клієнти долучаються до волонтерства та не припиняють донатити на потреби різних військових частин і напрямів через цифровий банк Sense SuperApp. Підписання Меморандуму посилить цю допомогу і надасть змогу ефективніше акумулювати кошти на те, щоб наші захисники були забезпечені інноваційними засобами не тільки на полі бою, але й під час військової підготовки».

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Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк зазначив: «Ми раді, що один із системно важливих банків України долучається до підтримки армії. Впевнені, наша співпраця сприятиме збереженню життів українських військових та ефективному виконанню бойових завдань».

Як повідомляє фінустанова, від початку повномасштабної війни Sense Bank, 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства фінансів України,  виділив понад 179,3 мільйонів гривень на підтримку української армії. Через цифровий застосунок Sense SuperApp співробітники та клієнти банку зібрали 167 млн грн на потреби ЗСУ, а також близько 19 млн грн переказали Фондам, що допомагають військовим і українцям, які постраждали від російської збройної агресії.

Теги: #bank #зсу #війська #сухопутні #sense

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