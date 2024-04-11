УВКБ ООН в Україні надає фінансову підтримку родинам, які прихистили вимушено переміщених осіб

Цього тижня УВКБ ООН здійснило перші виплати фінансової підтримки родинам по всій країні, які розміщують ВПО, у рамках урядової програми «Прихисток». У 2024 році УВКБ ООН надасть 15 млн дол. США для підтримки програми.

Через повномасштабну війну Росії майже чотири мільйони українців наразі переміщені всередині країни. Частину ВПО прихистили інші українські родини в рамках урядової програми «Прихисток». © УВКБ ООН/ Аліна Коваленко

Оскільки повномасштабне вторгнення Російської Федерації та обстріли України й далі змушують людей залишати свої домівки, підтримка доступу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до безпечного та гідного житла залишається важливим пріоритетом. Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) прагне й далі підтримувати зусилля уряду України у цій сфері.

Цього тижня УВКБ ООН здійснило перший раунд виплат фінансової підтримки понад 74 тисячам родин, які прихистили майже 190 тисяч ВПО в рамках програми «Прихисток», що втілюється під керівництвом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Програма була започаткована в березні 2022 року як важливий та комплексний соціальний проєкт для забезпечення безоплатного житла внутрішньо переміщеним особам. У 2022 році УВКБ ООН надало фінансову підтримку 40 тисячам сімей, а також забезпечило обслуговування вебсайту для програми «Прихисток».

За погодженням із Міністерством реінтеграції та відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного віцепрем’єр-міністром Іриною Верещук та Представницею УВКБ ООН в Україні Кароліною Ліндхольм Біллінг 19 грудня 2023 року, УВКБ ООН розширить підтримку програми «Прихисток» на загальну суму 15 млн дол. США у 2024 році.

Виплати фінансової підтримки родинам, які прихистили ВПО, здійснюються через банківські перекази, тому гроші виплачуються безпосередньо на їхні рахунки. Сума залежить від того, скільки внутрішньо переміщених осіб вони розмістили й на скільки днів. Приймаючі сім’ї перебувають по всій країні, але більшість з них мешкають на сході, зокрема в Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях. Міністерство надає інформацію про приймаючі сім’ї безпосередньо УВКБ ООН, яке потім здійснює виплати фінансової підтримки.

«Програма «Прихисток» – це чудова ініціатива, яка дає можливість тимчасового проживання в будинку іншої української родини тим людям, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну Російської Федерації. Програма також забезпечує сім’ї, які щедро відчинили двері своїх домівок для безоплатного проживання ВПО, компенсацією на покриття додаткових витрат, зокрема комунальних платежів. Я дуже рада тому, що УВКБ ООН може підтримати цю важливу програму Уряду України й продовжити наше міцне партнерство з Міністерством реінтеграції», – зазначила Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

«Дякую УВКБ ООН за підтримку програми «Прихисток». Йдеться про сотні тисяч внутрішніх переселенців, які мають дах над головою в тому числі завдяки цим коштам. Гуманітарний фронт – це дуже важливо. Команда УВКБ є нашим надійним партнером у гуманітарному реагуванні», – зазначила Віцепрем’єр-міністр ‒ Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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