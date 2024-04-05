«Київстар» розпочинає співпрацю з холдингом SHERIFF в рамках гуманітарного розмінування України

Найбільший оператор електронних комунікацій «Київстар» та холдинг охоронних компаній SHERIFF, зокрема, напрям SHERIFF Demining, який є сертифікованим оператором протимінної діяльності, підписали меморандум про співпрацю.

Україна зараз — найбільш замінована країна у світі. За даними ДСНС, мінами та нерозірваними боєприпасами забруднено близько 175 тисяч кв. км території. Саме тому «Київстар» та SHERIFF Demining починають працювати над технологією для операторів з гуманітарного розмінування.

Компанії проводитимуть спільне випробування сервісів сигналу корекції RTK, що забезпечить високу точність картографування забруднених територій та позначення вибухонебезпечних предметів.

«Допомагати у відновленні країни — важлива місія не лише для Київстар, а й для всього українського бізнесу. Щоб пришвидшити процес розмінування й відбудови країни, ми готові ділитися досвідом впровадження новітніх технологій, які зможуть уберігати життя українців, — коментує Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар. — Зокрема, для безпечного розмінування важливо забезпечити визначення точних координат мін та меж забруднених територій. І для цього необхідне якісне GNSS-обладнання з підтримкою технології RTK».

Київстар забезпечить партнерів доступом до технології RTK та надаватиме рекомендації щодо вибору та використання GNSS-приймачів. Також спеціалісти компанії здійснюватимуть аналітичні дослідження з випробування технологій позиціювання та визначення координат на місцевості.

«Ми очікуємо, що співпраця з Київстар допоможе нам значно покращити точність визначення вибухонебезпечних предметів і подальшого розмінування. Це дозволить швидше та безпечніше очищати забруднені території та повертати їх до мирного життя», — прокоментував перспективи співпраці Євгеній Антипенко, директор SHERIFF.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2023р. обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та більше 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, RTK-сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології та в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн доларів США. Компанія допомагає країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 1,8 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи. Єдиний акціонер Київстар — міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

Довідка про SHERIFF

Холдинг охоронних компаній SHERIFF — національний оператор охорони, який працює в Україні з 2003 року та є лідером на ринку охоронних послуг. Компанія пропонує максимальний портфель послуг у своїй сфері: розмінування (сертифікований оператор протимінної діяльності), Ліцензія на надання послуг інкасації та дозвіл НБУ на центр обробки та перерахунку коштів, фізична охорона, обслуговування та спостереження за пожежною сигналізацією, перезарядка вогнегасників, встановлення систем відеоспостереження (включно з аналітичними системами) та контролю доступу, спостереження та реагування на охоронну сигналізацію, а також послуги із супроводу клієнтів Transfer, супроводу вантажу, броньованого таксі та інші. Понад 40 000 клієнтів довірили безпеку SHERIFF.

Додаткова інформація: [email protected], www.sheriff.com.ua