Пресрелізи

18:17 05.04.2024

«Київстар» розпочинає співпрацю з холдингом SHERIFF в рамках гуманітарного розмінування України

3 хв читати
«Київстар» розпочинає співпрацю з холдингом SHERIFF в рамках гуманітарного розмінування України

Найбільший оператор електронних комунікацій «Київстар» та холдинг охоронних компаній SHERIFF, зокрема, напрям SHERIFF Demining, який є сертифікованим оператором протимінної діяльності, підписали меморандум про співпрацю.

Україна зараз — найбільш замінована країна у світі. За даними ДСНС, мінами та нерозірваними боєприпасами забруднено близько 175 тисяч кв. км території. Саме тому «Київстар» та SHERIFF Demining починають працювати над технологією для операторів з гуманітарного розмінування.

Компанії проводитимуть спільне випробування сервісів сигналу корекції RTK, що забезпечить високу точність картографування забруднених територій та позначення вибухонебезпечних предметів.

«Допомагати у відновленні країни — важлива місія не лише для Київстар, а й для всього українського бізнесу. Щоб пришвидшити процес розмінування й відбудови країни, ми готові ділитися досвідом впровадження новітніх технологій, які зможуть уберігати життя українців, — коментує Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар. — Зокрема, для безпечного розмінування важливо забезпечити визначення точних координат мін та меж забруднених територій. І для цього необхідне якісне GNSS-обладнання з підтримкою технології RTK».

Київстар забезпечить партнерів доступом до технології RTK та надаватиме рекомендації щодо вибору та використання GNSS-приймачів. Також спеціалісти компанії здійснюватимуть аналітичні дослідження з випробування технологій позиціювання та визначення координат на місцевості.

«Ми очікуємо, що співпраця з Київстар допоможе нам значно покращити точність визначення вибухонебезпечних предметів і подальшого розмінування. Це дозволить швидше та безпечніше очищати забруднені території та повертати їх до мирного життя», — прокоментував перспективи співпраці Євгеній Антипенко, директор SHERIFF.  

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2023р. обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та більше 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, RTK-сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології та в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн доларів США. Компанія допомагає  країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 1,8 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи. Єдиний акціонер Київстар — міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем  і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

Довідка про SHERIFF

Холдинг охоронних компаній SHERIFF — національний оператор охорони, який працює в Україні з 2003 року та є лідером на ринку охоронних послуг. Компанія пропонує максимальний портфель послуг у своїй сфері: розмінування (сертифікований оператор протимінної діяльності), Ліцензія на надання послуг інкасації та дозвіл НБУ на центр обробки та перерахунку коштів, фізична охорона, обслуговування та спостереження за пожежною сигналізацією, перезарядка вогнегасників, встановлення систем відеоспостереження (включно з аналітичними системами) та контролю доступу, спостереження та реагування на охоронну сигналізацію, а також послуги із супроводу клієнтів Transfer, супроводу вантажу, броньованого таксі та інші. Понад 40 000 клієнтів довірили безпеку SHERIFF.

Додаткова інформація: [email protected], www.sheriff.com.ua

 

Теги: #київстар #rtk_сервіси #sheriff

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 05.04.2024
Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме реслінг українською

Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме реслінг українською

10:10 04.04.2024
Атаку на "Київстар" здійснили хакери російського ГРУ, матеріали буде передано в Гаагу - СБУ

Атаку на "Київстар" здійснили хакери російського ГРУ, матеріали буде передано в Гаагу - СБУ

12:49 21.03.2024
"Київстар" у 2023 р. збільшив виручку на 8%, наростивши капітальні інвестиції на 6,8%

"Київстар" у 2023 р. збільшив виручку на 8%, наростивши капітальні інвестиції на 6,8%

18:20 13.03.2024
Суд дозволив "Київстару" брати участь в апеляції lifecell щодо скасування рішення АМКУ в режимі відеоконференції

Суд дозволив "Київстару" брати участь в апеляції lifecell щодо скасування рішення АМКУ в режимі відеоконференції

14:56 06.03.2024
“Київстар” інвестує 5,8 млн грн в IT-навчання дітей, які втратили батьків під час війни

“Київстар” інвестує 5,8 млн грн в IT-навчання дітей, які втратили батьків під час війни

19:50 29.02.2024
Компанія «Київстар» перемогла в номінації «Краща мобільна інновація з підтримки надзвичайних або гуманітарних ситуацій» на щорічній премії Global Mobile Awards

Компанія «Київстар» перемогла в номінації «Краща мобільна інновація з підтримки надзвичайних або гуманітарних ситуацій» на щорічній премії Global Mobile Awards

13:09 28.02.2024
НКЕК видала "Київстар" дозвіл на використання 10 млн номерів мобільного зв'язку мережі призначення "77"

НКЕК видала "Київстар" дозвіл на використання 10 млн номерів мобільного зв'язку мережі призначення "77"

11:04 23.02.2024
"Київстар" розпочав лабораторні випробування технології 5G

"Київстар" розпочав лабораторні випробування технології 5G

13:19 22.02.2024
"Київстар" уклав меморандум з японськими компаніями Sojitz і PicoCELA для розвитку проєктів у сфері "безшовного" інтернет-покриття

"Київстар" уклав меморандум з японськими компаніями Sojitz і PicoCELA для розвитку проєктів у сфері "безшовного" інтернет-покриття

07:16 17.02.2024
"Київстар" у 2024 р. інвестує в енергонезалежність фіксованого інтернету 50-70 млн грн

"Київстар" у 2024 р. інвестує в енергонезалежність фіксованого інтернету 50-70 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

Де у Львові готують найсмачніші роли та суші?

Sense SuperApp визнано найкращим банківським застосунком в Україні

Виставка та конференція Food&NonFoodMaster&CatMаnMaster-2024

Як група компаній Arricano реалізовує КСВ-стратегію?

Найбільші озера України: природні багатства та туристичні місця

Ще один навчальний заклад в Україні отримав сучасне обладнання від компанії УкрКредитФінанс

ОТП БАНК робить акцент на командній роботі та впровадженні новітніх технологій — Л.Сирота

Китайсько-американські відносини. Пошук нового світового порядку

Стартують навчальні онлайн вебінари для батьків, які виховують дітей з інвалідністю

Епіцентр підтримує людей у спектрі аутизму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА