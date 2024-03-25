Пресрелізи

14:00 25.03.2024

Трійка лідерів рейтингу надійності депозитів за підсумками 2023 року

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Підсумки 2023 року вказують на те, що банківська система України продовжила тенденцію до збільшення ліквідності за умови збереження прибутковості. Як і за перші три квартали, найвищі показники прибутковості показали банки, які віддавали перевагу депозитним сертифікатам НБУ. В четвертому кварталі 2023 року якість кредитних портфелів банків припинила знижуватися. Станом на 01.01.2024 року частка проблемних кредитів (NPL) в портфелі банків в середньому по банківській системі України становила 37,35%. Як і прогнозувало агентство, рівень NPL в кредитному портфелі банків стабілізувався.

ТОП-3 "Рейтингу надійності банківських депозитів" за підсумками 2023 року складався з українських банків з іноземних капіталом. Рейтинг вкотре очолив АТ "Кредобанк". Банк завершив 2023 рік з прибутком після оподаткування у розмірі 1,2 млрд грн, сплативши при цьому до бюджету податок на прибуток у сумі більше 1 млрд грн. На початку 2024 року АТ "Кредобанк" сформував дуже міцний запас регулятивного капіталу та ліквідності: норматив адекватності регулятивного капіталу банку (Н2) склав 32,14%, норматив покриття ліквідністю у всіх валютах (LCRвв) дорівнював 257,38%, в іноземній валюті (LCRів) — 374,55%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 249,54%. АТ "Кредобанк" мав якісні депозитні програми для населення, а також унікальні карткові продукти в чотирьох валютах (гривня, долар США, євро та польський злотий). Агентство звертає увагу, що АТ "Кредобанк" має високий рівень зовнішньої підтримки зі сторони акціонера — PKO Bank Polski S.A., що є найбільшим банком Польщі та однією з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи.

Другу сходинку в рейтингу зайняв Креді Агріколь Банк. Банк завершив 2023 рік з прибутком після оподаткування 2,793 млрд грн, витративши на податок на прибуток 2,625 млрд грн. Креді Агріколь Банк мав гарний запас регулятивного капіталу та ліквідності. Станом на початок 2024 року норматив адекватності регулятивного капіталу Креді Агріколь Банку дорівнював 28,26%, норматив ліквідності у всіх валютах — 277,07%.

Третю позицію в рейтингу зайняв Райффайзен Банк. Банк завершив 2023 рік з прибутком після оподаткування 4,781 млрд грн, а його витрати на податок на прибуток склали 4,954 млрд грн. Райффайзен Банк був добре забезпечений регулятивним капіталом та мав значний запас ліквідності.

 

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Теги: #банки #стандарт_рейтинг

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