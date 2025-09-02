Українські банки прибуткові і надійні - Стандарт-Рейтинг

Підсумки першого півріччя 2025 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. Консолідований прибуток банківської системи в першому кварталі склав майже 40 млрд грн, а за перше півріччя 2025 року — 78 млрд грн. З консолідованого прибутку банківської системи 66% приходилось на прибуток державних банків.

Із 60 діючих банків тільки 12 завершили перше півріччя 2025 року зі збитком. При цьому, як і в першому кварталі, банків з від’ємним чистим процентним доходом не зафіксовано.

Від початку року частка непрацюючих кредитів (NPL) по кредитам в цілому по банківській системі знизилась з 30,29% до 27,01%, по кредитам банків з приватним капіталом — з 12,54% до 9,94%. Поступове покращення якості банківських кредитних портфелів відбувалось під впливом їх номінального зростання.

З початку року консолідоване значення розміру регулятивного капіталу по банківській системі знизилось на 6,1% до 252,4 млн грн, а середнє значення нормативу адекватності регулятивного капіталу (Нрк) впало з 17,35% до 16,23%. Загальна тенденція пов’язана не тільки зі зменшенням регулятивного капіталу, а й зі зростанням пасивів банків.

Банки були дуже добре забезпечені ліквідністю. Порушень нормативів ліквідності банків-учасників рейтингу впродовж першого півріччя 2025 року не фіксувалось. Рівень вкладень в короткострокові депозитні сертифікати НБУ в першому півріччі коливався від 170 до 543 млрд грн, а вкладення банків в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) станом на 01.07.2025 року складали 843 млрд грн.

Від початку війни кошти клієнтів зросли з 1,5 до майже 2,9 трлн грн. Частка валютних депозитів в українських банках поступово знизилась з 35,98% до 32,06%. Однією з причин зниження частки коштів в інвалюті в українських банках є низькі ставки за депозитами в іноземній валюті. Втім, головною проблемою системи залишалась доволі висока частка коштів на вимогу в загальній ресурсній базі банків. За час війни така частка збільшилась з 68,3% до 70,7%. Структура ресурсної бази банків не сприяла відновленню кредитування, але цілком відповідала попиту населення і бізнесу на банківські послуги під час війни.

ТОП-10 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками першого півріччя 2025 року:

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" АТ "ПРАВЕКС БАНК" АТ "КРЕДОБАНК" АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" АТ "КОМІНБАНК" АБ "УКРГАЗБАНК" АТ "ОЩАДБАНК" АТ "УКРСИББАНК"

ТОП-3 лідерів рейтингу

ТОП-3 рейтингу надійності банківських депозитів за підсумками першого півріччя 2025 року складався із українських банків з іноземних капіталом та банків з державною часткою. Рейтинг депозитів очолив АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК". Банк завершив перше півріччя 2025 року з прибутком після оподаткування 2,512 млрд грн, витративши на податок на прибуток 0,838 млрд грн. АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" мав гарний запас регулятивного капіталу та ліквідності. Станом на початок третього кварталу 2025 року норматив достатності регулятивного капіталу банку дорівнював 21,61%, коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами — 598,37%.

Другу сходинку рейтингу зайняв державний ПриватБанк. Банк завершив перше півріччя 2025 року з прибутком 34,879 млрд грн та витратив на податок на прибуток 11,092 млрд грн. Станом на 01.07.2025 року ПриватБанк мав регулятивний капітал в розмірі 59,982 млрд грн та підтримував достатність регулятивного капіталу на рівні 13,65%. Банк був добре забезпечений ліквідністю: LCRвв становив 248,02%, LCRів — 247,86%, NSFR — 127,55%.

Третю сходинку в рейтингу посів АТ "Райффайзен Банк", який завершив перше півріччя 2025 року з прибутком 4,737 млрд грн та витратив на податок на прибуток 1,659 млрд грн. Станом на початок третього кварталу 2025 року банк мав регулятивний капітал в розмірі 18,166 млрд грн та підтримував достатність регулятивного капіталу на рівні 13,92%. АТ "Райффайзен Банк" мав гарний запас ліквідності: LCRвв складав 337,79%, LCRів — 527,16%, NSFR — 175,50%.

Інші лідери ТОП-10

Також до ТОП-10 банків рейтингу надійності депозитів увійшли українськи банки АТ "ПРАВЕКС БАНК", АТ "КРЕДОБАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK), державний АБ "УКРГАЗБАНК" та інші.

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" за підсумками першого півріччя 2025 року отримав прибуток після оподаткування 207,674 млн грн, витрати банку на податок на прибуток склали 83,453 млн грн. Станом на 01.07.2025 року регулятивний капітал банку становив 1,414 млрд грн, а норматив достатності регулятивного капіталу — 11,76% при нормативі не менше 10,00%. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" мав гарний запас ліквідності: на 01.07.2025 року норматив покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами склав 136,16%, а в іноземній валюті — 200,99%. На початок третього кварталу 2025 року клієнти довірили банку 18,609 млрд грн. На 01.07.2025 року заборгованість за кредитами клієнтів АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" склала 9,512 млрд грн, вкладення банку в ОВДП оцінювались в сумі 6,136 млрд грн, а в депозитні сертифікати НБУ — 2,390 млрд грн. Директорка з роздрібного бізнесу банку Катерина МЕЛЕШ зазначає, що "Банк Кредит Дніпро постійно вдосконалює можливості та канали отримання фінансових послуг для українців. Так, Банком, разом зі стратегічним партнером Kasta було розроблено та презентовано інноваційний мобільний застосунок SuperApp, який поєднує торговельний майданчик із повноцінним банківським функціоналом".

АБ "УКРГАЗБАНК" завершив перше півріччя 2025 року з прибутком 2,191 млрд грн та витратив на податок на прибуток 0,579 млрд грн. Станом на 01.07.2025 року банк мав регулятивний капітал на рівні 13,175 млрд грн та підтримував достатність регулятивного капіталу на рівні 16,45%. АБ "УКРГАЗБАНК" був добре забезпечений ліквідністю: LCRвв дорівнював 143,77%, LCRів — 199,40%, NSFR — 118,77%.

АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK) стабільно входить до ТОП-10 рейтингу надійності депозитів. Агентство нагадує, що за 2024 рік прибуток банку після оподаткування склав 99,575 млн грн. В першому півріччі 2025 року прибуток банку склав 3,483 млн грн. Станом на початок третього кварталу 2025 року АТ "КОМІНБАНК" мав високий регулятивний капітал на рівні 659 млн грн при нормативі не менше 200 млн грн та із запасом дотримувався нормативу достатності регулятивного капіталу (Нрк) на рівні 14,01%, наростивши його з початку другого кварталу на 1,25 п.п. при нормативному значенні Нрк не менше 9,25% (станом на 01.07.2025). Також банк був добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) на 01.07.2025 року складав 391,30%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 148,64%. АТ "КОМІНБАНК" покращив свої нормативи ліквідності протягом другого кварталу 2025 року та мав високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера.

Найоптимальніші депозитні програми під час війни

В рамках сорок дев’ятого рейтингу надійності банківських депозитів Агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 50 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за двома категоріями банків.

1. Серед банків з українським приватним капіталом вдруге кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит "Надійний" від АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО". В рамках акції "Новий сезон" за цим видом депозиту банк пропонує ставку до 17% річних.

2. Серед банків з іноземним капіталом знову кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма "Дохідна картка" від банку АТ "КОМІНБАНК". Програма поєднує в собі переваги депозиту і банківської картки, що передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку.

В цілому, станом на початок третього кварталу 2025 року кошти клієнтів банків збільшились майже до 2,9 трлн грн, причому на 01.07.2025 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1,302 трлн грн. За спостереженнями Агентства, банки активно переглядали свої депозитні та ощадні програми, часто в бік корекції ставок. Виявлена тенденція стосувалась вкладів в національній валюті. Агентство позитивно оцінює здатність українських банків збільшувати обсяги залучених коштів населення під час війни.

З повною версією Звіту можна ознайомитися за посиланням.