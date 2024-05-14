Пресрелізи

18:10 14.05.2024

COMINBANK увійшов до ТОП-30 банків за результатами дослідження РА «Стандарт Рейтинг»

2 хв читати

6 травня 2024 року рейтингове агентство «Стандарт Рейтинг» представило вже третій звіт про стабільність фінансового сектору «Стабільність банків України: 2 роки війни».

АТ «КОМІНБАНК» увійшов до ТОП-30 українських банків одразу за кількома показниками:

  • банки, що підтримували найбільш оптимальний запас капіталу за значенням Н2 (норматив адекватності регулятивного капіталу);
  • банки, які мали оптимальний рівень ліквідності за NSFR (коефіцієнт чистого стабільного фінансування);
  • за рівнем NPL: частка непрацюючих кредитів у АТ «КОМІНБАНК» склала 23,81%
  • АТ «КОМІНБАНК» посів 6 місце рейтингу за співвідношенням між чистим комісійним доходом (ЧКД) і чистим процентним доходом (ЧПД).

Загалом за результатами дослідження стабільності фінансового сектору за 2 роки війни експерти агентства високо оцінили ефективність протидії банківської спільноти військовій агресії. Зокрема, українські банки були добре забезпечені власним та регулятивним капіталом.

Банківський сектор України у 2022 і 2023 рр, а також у перші місяці 2024 року залишався прибутковим. Сукупний розмір прибутку банків після оподаткування за 2022-й рік досяг 24,716 млрд грн, а за 2023-й рік виріс до 86,545 млрд грн.

Ознайомитись з повною версією дослідження «Стабільність банків України: 2 роки війни» від РА «Стандарт-Рейтинг» можна за посиланням: Стабільність банків України: 2 роки війни | (standard-rating.biz)

Довідково

Акціонерне товариство «КОМІНБАНК» (COMINBANK) — універсальний банк, зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року, свідоцтво про реєстрацію №219. COMINBANK є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Власником істотної участі є Стефан Пол Пінтер — засновник та виконавчий директор приватної інвестиційно-банківської та керуючої компанії GML Capital LLP (Лондон, Велика Британія).

У 2022 році завдяки новим відділеням штат банку збільшився на 19%, а у 2023-му — на 22%. За період воєнного часу обсяг пасивів АТ «КОМІНБАНК» збільшився на 83%.

В 2023-му році фінустанова відзначила 30 років успішної роботи на ринку України.

У важкі часи війни банк є одним із лідерів за рівнем доброчинних активностей. COMINBANK визнано першим у рейтингу соціальної відповідальності серед українських банків з недержавною часткою. У 2022-му році банк представив оновлену концепцію корпоративної соціальної відповідальності DOBROKOLO, безупинно допомагає цивільним українцям та ЗСУ, а також активно розвиває корпоративне волонтерство.

https://cib.com.ua/

Теги: #ат_комінбанк #стандарт_рейтинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 06.05.2024
Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна): Стабільність банків України: 2 роки війни (за підсумками двох років війни)

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна): Стабільність банків України: 2 роки війни (за підсумками двох років війни)

14:26 25.03.2024
Банківська система України продовжила тенденцію до збільшення ліквідності за умови збереження прибутковості

Банківська система України продовжила тенденцію до збільшення ліквідності за умови збереження прибутковості

14:00 25.03.2024
Трійка лідерів рейтингу надійності депозитів за підсумками 2023 року

Трійка лідерів рейтингу надійності депозитів за підсумками 2023 року

16:09 18.01.2024
Обсяг пасивів АТ «КОМІНБАНК» збільшився на 83% за період воєнного часу

Обсяг пасивів АТ «КОМІНБАНК» збільшився на 83% за період воєнного часу

11:01 11.12.2023
Банківська система демонструє покращення якості активів та зростання якості кредитного портфелю

Банківська система демонструє покращення якості активів та зростання якості кредитного портфелю

11:07 30.08.2023
Діагностика стабільності банківського сектору України

Діагностика стабільності банківського сектору України

12:26 05.06.2023
Банківська система України стала більш ліквідною та прибутковою

Банківська система України стала більш ліквідною та прибутковою

12:50 27.03.2023
Завдяки державним банкам та банкам з іноземним капіталом банківська система України впевнено пройде кризу - "Стандарт-Рейтинг" (Україна)

Завдяки державним банкам та банкам з іноземним капіталом банківська система України впевнено пройде кризу - "Стандарт-Рейтинг" (Україна)

13:04 13.09.2021
Банківська система України впевнено виходить з кризи - Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна)

Банківська система України впевнено виходить з кризи - Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна)

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

В Україні запускають реєстр осіб, які зловживають владою для тиску на бізнес - Маніфест 42

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Як не потрапити на гачок аферистів: ТОП-6 шахрайських схем

"Дорогу підкорює той, хто іде!": у Києві відбудеться Bouquet Kyiv Stage-2023

ОСТАННЄ

Мегабій Усик — Ф'юрі: онлайн-трансляція на MEGOGO за підтримки ліцензійного букмекера GGBET

Як привернути увагу: ефективні поради щодо оформлення сторінки Інстаграм

Розв’язання родинних спорів: звертаємось до сімейного адвоката

Гінекологічна клініка Gyno Concept у Празі надає послуги українською та російською мовами

На благодійному напівмарафоні зібрали 2 мільйони гривень для пацієнтів реабілітаційного центру «Незламні»

ОТП БАНК продаватиме ОВДП з власного портфеля державних цінних паперів

У Болгарії започаткували нові ініціативи з допомоги українкам в Європі

"RUN 4 VICTORY" - «МХП-Громаді» запускає всеукраїнський благодійний квадромарафон

Greencubator запрошує зелені стартапи до участі у міжнародному конкурсі ClimateLaunchpad 2024

ОТП БАНК будує власну систему довкільно-соціального управління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА