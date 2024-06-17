Підсумки першого кварталу 2024 року вказують на те, що банківська система України продовжила тенденцію до помірного збільшення ліквідності за умови збереження прибутковості. Як і за підсумками 2023 року, найвищі показники прибутковості показали банки, які віддавали перевагу депозитним сертифікатам НБУ. В першому кварталі 2024 року якість кредитних портфелів банків припинила знижуватись. За опитуваннями, які проводив НБУ, банки очікують збільшення якості кредитних портфелів. Станом на 01.04.2024 року частка проблемних кредитів (NPL) в портфелі банків в середньому по банківській системі України становила 36,07% проти 37,35% на початок поточного року. Як і прогнозувало агентство, рівень NPL в кредитному портфелі банків стабілізувався і якість портфелів починає зростати.

Загальний прибуток банківської системи за 2022 рік дорівнював 24,7 млрд грн, за 2023 рік — 86,545 млрд грн, а за перший квартал 2024 року склав 40,558 млрд грн, з яких 13,857 млрд грн припадало на ПриватБанк. Діяльність державних Укргазбанку, Укрексімбанку, Ощадбанку та Сенс Банку також залишалась прибутковою. За підсумками першого кварталу 2024 року збитковими були лише 7 банків, але розмір їх збитків був таким, який не міг вплинути на їх фінансовий стан.

ТОП-18 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 1-го кварталу 2024 року:

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

АТ "КРЕДОБАНК"

АТ "УКРСИББАНК"

АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

АТ "КОМІНБАНК"

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

АТ "АБ "УКРГАЗБАНК"

АТ "ОЩАДБАНК"

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

АТ "СЕНС БАНК"

АТ "ПОЛТАВА-БАНК"

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"

АТ "ЮНЕКС БАНК"

АТ "УКРЕКСІМБАНК"

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

ТОП-3 лідера з іноземним банківським капіталом

ТОП-3 рейтингу надійності банківських депозитів за підсумками першого кварталу 2024 року складався з українських банків з іноземних капіталом. Рейтинг за підсумками першого кварталу очолив Креді Агріколь Банк. Банк завершив перший квартал 2024 року з прибутком після оподаткування 2,061 млрд грн, витративши на податок на прибуток 0,672 млрд грн. Креді Агріколь Банк мав гарний запас регулятивного капіталу та ліквідності. Станом на початок другого кварталу 2024 року норматив адекватності регулятивного капіталу Креді Агріколь Банк дорівнював 32,82%, коефіцієнт покриття ліквідністю у всіх валютах – 237,66%.

Другу сходинку в рейтингу зайняв Райффайзен Банк. Банк завершив перший квартал 2024 року з прибутком після оподаткування 2,526 млрд грн, а його витрати на податок на прибуток склали 0,838 млрд грн. Райффайзен Банк був добре забезпечений регулятивним капіталом та мав значний запас ліквідності.

Третю сходинку в рейтингу зайняв АТ "КРЕДОБАНК". Банк завершив перший квартал 2024 року з прибутком після оподаткування у розмірі 0,676 млрд грн, при цьому сплативши до бюджету податок на прибуток у сумі більше 0,295 млрд грн. Станом на 01.04.2024 року норматив адекватності регулятивного капіталу банку (Н2) склав 33,01%, коефіцієнт покриття ліквідністю у всіх валютах (LCRвв) дорівнював 251,47%, в іноземній валюті (LCRів) – 369,07%.

Лідери ТОП-10

До ТОП-10 банків рейтингу надійності депозитів увійшли українськи банки з державним капіталом: ПриватБанк, Укргазбанк та Ощадбанк, також до ТОП-10 банків з надійними депозитами увійшов АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK).

Серед держбанків вкотре найуспішнішим виявився ПриватБанк, який є постійним учасником рейтингу і стабільно входить до ТОП-10 банків з надійними депозитами. 2022 рік ПриватБанк завершив з прибутком в сумі 30,252 млрд грн, а за 2023 рік прибуток ПриватБанку після оподаткування сягнув 37,765 млрд грн — це трохи менше 44% від загального прибутку вітчизняної банківської системи.

Укргазбанк завершив 2023 рік з прибутком після оподаткування 1,936 млрд грн. За перший квартал 2024 року Укргазбанк заробив прибуток в розмірі 1,908 млрд грн. Станом на 01.04.2024 року частка NPL в кредитному портфелі банку становила більше 31,2%. Прибуткова діяльність банку покращила його позиції на ринку та в рейтингу надійності депозитів.

Частка проблемних кредитів в кредитному портфелі Ощадбанку станом на кінець першого кварталу 2024 року складала більше 44%. Нагадаємо, що за 2019 рік частка проблемних кредитів в Ощадбанку знизилась на 10,44 п.п., за 2020 рік вона скоротилась ще на 5,46 п.п., і станом на 01.01.2022 вона становила 36,65%. 2023 рік банк завершив з прибутком 4,752 млрд грн, а перший квартал 2024 року – з прибутком 4,856 млрд грн.

АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK) посів сьому сходинку у рейтингу надійності депозитів. 2023 рік банк завершив з прибутком після оподаткування в сумі 96,936 млн грн, витрати на податок на прибуток банку склали 50,38 млн грн. За перший квартал 2024 року прибуток банку становив 116,723 млн грн. Станом на початок другого кварталу 2024 року АТ "КОМІНБАНК" мав високий запас регулятивного капіталу (Н1) на рівні 632,066 млн грн при нормативі не менше 200 млн грн та високий показник адекватності регулятивного капіталу (Н2) на рівні 16,81% при нормативі не менше 10%. Також банк був добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнт покриття ліквідністю у всіх валютах (LCRвв) на 01.04.2024 року складав 237,66%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) – 183,9%. Коментуючи позитивні результати діяльності банку, Борис РАФАЛОВИЧ, заступник Голови Правління COMINBANK зазначив наступне: "АТ "КОМІНБАНК" має привабливі депозитні програми та високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера. Важливо і те, що 90% вкладів у COMINBANKу припадає на термін від 6 до 12 місяців, оскільки ми будуємо довгострокові відносини з клієнтами, що для банку є так званим "довгим ресурсом", який дає можливість заробляти. Відповідно політика така, що клієнтам пропонуються максимальні % ставки на найдовший термін. Зауважу, що 80% наших вкладників щомісячно переоформлюють свої депозити на нові строки".

Кращі депозитні програми під час війни

В рамках 44-го рейтингу надійності банківських депозитів агентство переглядало якість депозитних програм банків для населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні та ощадні програми для населення всіх 56 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за трьома категоріями банків.

1. Серед банків з державним капіталом кращим депозитом під час війни визнаний депозит "Прибуткова сімка" від Укргазбанку. Вклад передбачає розміщення коштів на 7 днів і автоматичну пролонгацію. Умови вкладу забезпечують максимальний доступ вкладника до своїх грошей протягом тижня.

2. Серед банків з українським приватним капіталом кращим депозитом визнаний вклад "Депозит онлайн" від АТ "КБ "ГЛОБУС", який передбачає вільне поповнення депозиту та можливість управління ним через мобільний застосунок.

3. Серед банків з іноземним капіталом кращим депозитом визнаний депозит "Оптимальний" від банку АТ "КОМІНБАНК", який передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку.

В цілому, за перший квартал 2024 року кошти клієнтів банків зросли з 2,44 до 2,47 трлн грн, при цьому на 01.04.2024 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1,084 трлн грн. За спостереженнями агентства, банки активно переглядали свої депозитні та ощадні програми в бік збільшення пропозицій, які б надавали клієнтам вільний доступ до заощаджень та підвищену відсоткову ставку. Втім, виявлена тенденція стосувалась лише вкладів в національній валюті.

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна)