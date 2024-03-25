Підсумки 2023 року вказують на те, що банківська система України продовжила тенденцію до збільшення ліквідності за умови збереження прибутковості. Як і за перші три квартали, найвищі показники прибутковості показали банки, які віддавали перевагу депозитним сертифікатам НБУ. В четвертому кварталі 2023 року якість кредитних портфелів банків припинила знижуватись. Станом на 01.01.2024 року частка проблемних кредитів (NPL) в портфелі банків в середньому по банківській системі України становила 37,35%. Як і прогнозувало Агентство, рівень NPL в кредитному портфелі банків стабілізувався.

Загальний прибуток банківської системи за 2022 рік дорівнював 24,7 млрд грн, а за 2023 рік — 86,545 млрд грн, з яких 37,764 млрд грн припадало на ПриватБанк. Діяльність державних Укргазбанку, Укрексімбанку, Ощадбанку та Сенс Банку також залишалась прибутковою. За підсумками 2023 року збитковими були лише 7 банків, але розмір їх збитків був таким, який не міг вплинути на їх фінансовий стан.

ТОП-18 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 9-ти місяців 2023 року:

АТ "КРЕДОБАНК"

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

АТ "КБ "ПРИВАТБАНК"

АТ "УКРСИББАНК"

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

АТ "КОМІНБАНК"

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

АТ "АБ "УКРГАЗБАНК"

АТ "ОЩАДБАНК"

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

АТ "СЕНС БАНК"

АТ "ПОЛТАВА-БАНК"

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"

АТ "ЮНЕКС БАНК"

АТ "УКРЕКСІМБАНК"

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

ТОП-3 лідера з іноземним банківським капіталом

ТОП-3 «Рейтингу надійності банківських депозитів» за підсумками 2023 року складався з українських банків з іноземних капіталом. Рейтинг вкотре очолив АТ "Кредобанк". Банк завершив 2023 рік з прибутком після оподаткування у розмірі 1,2 млрд грн, сплативши при цьому до бюджету податок на прибуток у сумі більше 1 млрд грн. На початку 2024 року АТ «Кредобанк» сформував дуже міцний запас регулятивного капіталу та ліквідності: норматив адекватності регулятивного капіталу банку (Н2) склав 32,14%, норматив покриття ліквідністю у всіх валютах (LCRвв) дорівнював 257,38%, в іноземній валюті (LCRів) — 374,55%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 249,54%. АТ "Кредобанк" мав якісні депозитні програми для населення, а також унікальні карткові продукти в чотирьох валютах (гривня, долар США, євро та польський злотий). Агентство звертає увагу, що АТ «Кредобанк» має високий рівень зовнішньої підтримки зі сторони акціонера — PKO Bank Polski S.A., що є найбільшим банком Польщі та однією з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи. Голова Правління АТ "Кредобанк" Єжи Яцек ШУГАЄВ так визначив напрями розвитку банку: "Нашими очікуваннями є і подальший приріст вкладів в гривні. За перші два місяці 2024 року, як і в минулому році, в Кредобанку спостерігали наявний приріст депозитів фізичних осіб в національній валюті. Здебільшого клієнтів цікавлять короткотермінові вклади — на чотири та шість місяців. Менше цікавлять вкладників річні вклади, проте і такі залучення присутні. Для наших клієнтів залишаються важливими аспекти, пов’язані зі стабільним веденням рахунків, здійсненням локальних переказів, купівлею валюти в межах, встановлених законодавством, формами вкладення коштів і депозитами".

Другу сходинку в рейтингу зайняв Креді Агріколь Банк. Банк завершив 2023 рік з прибутком після оподаткування 2,793 млрд грн, витративши на податок на прибуток 2,625 млрд грн. Креді Агріколь Банк мав гарний запас регулятивного капіталу та ліквідності. Станом на початок 2024 року норматив адекватності регулятивного капіталу Креді Агріколь Банку дорівнював 28,26%, норматив ліквідності у всіх валютах — 277,07%.

Третю позицію в рейтингу зайняв Райффайзен Банк. Банк завершив 2023 рік з прибутком після оподаткування 4,781 млрд грн, а його витрати на податок на прибуток склали 4,954 млрд грн. Райффайзен Банк був добре забезпечений регулятивним капіталом та мав значний запас ліквідності.

Лідери ТОП-10

До ТОП-10 банків "Рейтингу надійності банківських депозитів" увійшли українськи банки з державним капіталом: ПриватБанк, Укргазбанк та Ощадбанк. Також до ТОП-10 банків з надійними депозитами увійшов АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK).

Серед державних банків вкотре найуспішнішим виявився ПриватБанк, який є постійним учасником рейтингу і стабільно входить до ТОП-10 банків з надійними депозитами. ПриватБанк завершив 2022 рік з прибутком в сумі 30,252 млрд грн, а за 2023 рік прибуток ПриватБанку після оподаткування сягнув 37,765 млрд грн — це трохи менше 44% від загального прибутку вітчизняної банківської системи.

Укргазбанк завершив 2023 рік з прибутком після оподаткування 1,936 млрд грн. Станом на 01.01.2024 року частка NPL в кредитному портфелі банку становила більше 32%. Безумовно, прибуткова діяльність банку покращила його позиції на ринку та в рейтингу надійності депозитів.

Частка проблемних кредитів в кредитному портфелі Ощадбанку станом на кінець четвертого кварталу 2023 року складала більше 46%. Нагадаємо, що за 2019 рік частка проблемних кредитів в Ощадбанку знизилась на 10,44 п.п., за 2020 рік вона скоротилась ще на 5,46 п.п. і станом на 01.01.2022 вона становила 36,65%. 2023 рік банк завершив з прибутком 4,752 млрд грн.

АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK) посів сьому сходинку у "Рейтингу надійності банківських депозитів". Банк завершив 2023 рік з прибутком після оподаткування в сумі 96,936 млн грн, витрати на податок на прибуток банку склали 50,308 млн грн. Станом на початок 2024 року АТ "КОМІНБАНК" мав високий запас регулятивного капіталу (Н1) на рівні 657,18 млн грн при нормативі не менше 200 млн грн та високий показник адекватності регулятивного капіталу (Н2) на рівні 17,81% при нормативі не менше 10%. Також банк був добре забезпечений ліквідністю: норматив покриття ліквідністю у всіх валютах (LCRвв) на 01.01.2024 року складав 275,86%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 184,74%. АТ "КОМІНБАНК" мав привабливі депозитні програми та високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера.

Кращі депозитні програми під час війни

В рамках 43-го «Рейтингу надійності банківських депозитів» Агентство переглядало якість депозитних програм банків для населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні та ощадні програми для населення всіх 56 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за 4 категоріями банків.

1. Серед банків з державним капіталом кращим депозитом під час війни визнаний депозит "Прибуткова сімка" від Укргазбанку. Вклад передбачає розміщення коштів на 7 днів і автоматичну пролонгацію. Умови вкладу забезпечують максимальний доступ вкладника до своїх грошей протягом тижня.

2. Серед банків з капіталом іноземних банківських груп кращим депозитом визнаний ощадний рахунок "Кишеня" від АТ "Кредобанк". Умови ощадної програми передбачають можливість повного доступу до коштів та управління ними через мобільний застосунок KredoBank.

3. Серед банків з українським приватним капіталом кращим депозитом визнаний вклад "Ощадний" від ТАСКОМБАНКу, який передбачає вільний доступ клієнта до коштів та можливість управління ними через мобільний застосунок.

4. Серед банків з іноземним капіталом кращим депозитом визнаний депозит «Оптимальний» від банку АТ "КОМІНБАНК", який передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку.

В цілому, за 2023 рік кошті клієнтів банків зросли з 1,93 до 2,44 трлн грн, при цьому на 01.01.2024 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1 трлн грн. За спостереженнями агентства, банки активно переглядали свої депозитні та ощадні програми в бік збільшення пропозицій, які б надавали вільний клієнтам доступ до заощаджень та підвищену відсоткову ставку.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)