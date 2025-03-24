Банківська система України зростає та збільшує свою прибутковість

Підсумки 2024 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до збільшення її прибутковості. Як і за підсумками 2023 року, найвищі показники прибутковості показали банки, які віддавали перевагу депозитним сертифікатам НБУ та ОВДП. В першому півріччі 2024 року якість кредитних портфелів банків припинила знижуватись, і в третьому-четвертому кварталах у багатьох банків цей процес продовжився. Станом на 01.01.2025 року частка проблемних кредитів (NPL) в портфелях банків в середньому по банківській системі України становила 30,29% проти 37,35% на початок 2024 року. Як і прогнозувало агентство, рівень NPL в кредитному портфелі банків стабілізувався і якість портфелів поступово покращується, в тому числі під впливом номінального зростання обсягів нових кредитів. Загальний прибуток після оподаткування банківської системи за 2022 рік дорівнював 24,7 млрд грн, за 2023 рік — 86,55 млрд грн, а за 2024 рік склав 103,69 млрд грн, з яких 67,19 млрд грн припадало на державні банки. Виявлені тенденції скоріш за все будуть продовжені.

З сорок сьомого рейтингу надійності банків були виключені банки за участю в капіталі держави Україна. На цей тимчасовий захід агентство було вимушене піти через 2 причини. По-перше, банки за участю в капіталі українського Уряду мали один і той самий кредитний ризик. По-друге, за спостереженнями агентства, державні банки досить слабо реагували на підвищення ставки НБУ, гальмуючи підвищення депозитних ставок у порівнянні з приватними банками.

ТОП-15 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 2024 року:

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" АТ "КРЕДОБАНК" АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" АТ "ПРАВЕКС БАНК" АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" АТ "КОМІНБАНК" АТ "АБ "РАДАБАНК" АТ "ІДЕЯ БАНК" АТ "УКРСИББАНК" АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" АТ "ЮНЕКС БАНК" АТ "ОТП БАНК"

ТОП-3 лідера з іноземним банківським капіталом

ТОП-3 рейтингу надійності банківських депозитів за підсумками 2024 року складався з українських банків з іноземних капіталом. Сорок сьомий рейтинг депозитів очолив АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК". Банк завершив 2024 рік з прибутком після оподаткування 4,09 млрд грн, витративши на податок на прибуток 4,06 млрд грн. АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" мав гарний запас регулятивного капіталу та ліквідності. Станом на початок 2025 року норматив адекватності регулятивного капіталу банку дорівнював 20,14%, коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами — 502,33%.

Другу сходинку в рейтингу зайняв АТ "КРЕДОБАНК". Банк завершив 2024 рік з прибутком після оподаткування 936,4 млн грн, а його витрати на податок на прибуток склали 1,15 млрд грн. АТ "КРЕДОБАНК" був добре забезпечений регулятивним капіталом та мав значний запас ліквідності.

Третю сходинку в рейтингу зайняв АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ". Банк завершив 2024 рік з прибутком після оподаткування у розмірі 5,6 млн грн. Банк був дуже добре забезпечений власним капіталом. Станом на 01.01.2025 року норматив достатності регулятивного капіталу банку (Нрк) склав 16,23%, коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) дорівнював 386,30%, в іноземній валюті (LCRів) – 674,76%. Акціонером АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" є один з найбільших фінансових холдингів Греції Piraeus Financial Holdings S.A., який завершив 2024 фінансовий рік з чистим прибутком 1,1 млрд євро, чистим доходом 2,8 млрд євро, активами 76,6 млрд євро та кредитним портфелем 38,4 млрд євро. За оцінками агентства, Piraeus Financial Holdings S.A. міг оказати дуже високий рівень зовнішньої підтримки своєму банку в Україні, у разі такої необхідності. За словами Михайла СЕРГІЄНКА, директора з розвитку продуктів та діджитал банкінгу Піреус Банку: "Сучасні реалії змінюють фінансові звички українців. У період невизначеності клієнти все більше надають перевагу перевіреним банкам, здатним гарантувати безпеку їхніх коштів та стабільність фінансових інструментів".

Лідери ТОП-10

Також до ТОП-10 банків рейтингу надійності депозитів увійшли українськи банки АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK), АТ "АБ "РАДАБАНК" та АТ "ІДЕЯ БАНК". Постійні учасники рейтингу, доньки іноземних банківських груп АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" і АТ "ПРАВЕКС БАНК", традиційно демонстрували стабільні показники, а от на інших учасниках рейтингу варто зупинитись детальніше.

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" завершив 2024 рік із прибутком після оподаткування 174,6 млн грн, сплативши 170,9 млн грн податку на прибуток. Станом на 01.01.2025 регулятивний капітал Банку становив 1,51 млрд грн, а норматив його адекватності — 14,86%. Банк залишався високоліквідним: норматив покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами склав 165,83%, а в іноземній валюті — 380,47%. Директорка з роздрібного бізнесу банку Катерина МЕЛЕШ зазначає, що "в цілому Банк Кредит Дніпро працює в медіані ринку та корегує свої ставки в залежності від поточної ситуації".

На початок 2025 року клієнти довірили Банку 21,8 млрд грн. У 2024 році він активно нарощував кредитний портфель через ОВДП: заборгованість за кредитами клієнтів сягнула 7,83 млрд грн, а обсяг високоліквідних боргових цінних паперів складає 8,90 млрд грн.

АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK) стабільно посів сьому позицію в ТОП-10 рейтингу надійності депозитів за підсумками 2024 року. Агентство нагадує, що 2023 рік банк завершив з прибутком після оподаткування в сумі 96,94 млн грн. За 2024 рік прибуток банку після оподаткування склав 168,62 млн грн. Станом на початок 2025 року АТ "КОМІНБАНК" мав високий регулятивний капітал на рівні 709,24 млн грн, при нормативі не менше 200 млн грн, та із запасом дотримувався нормативу достатності регулятивного капіталу (Нрк) на рівні 13,11%, при нормативному значенні не менше 9,25%. Також банк був добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) на 01.01.2025 року складав 234,16%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 170,48%. АТ "КОМІНБАНК" дещо покращив свої ключові нормативи за останній квартал 2024 року та мав високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера.

АТ "АБ "РАДАБАНК" завершив 2024 рік з прибутком після оподаткування 105,25 млн грн, витративши на податок на прибуток 122,15 млн грн. Банк підтримував високий запас регулятивного капіталу, який на 01.01.2025 складав 573,93 млн грн, при достатності регулятивного капіталу (Нрк) на рівні 13,00%. Також АТ "АБ "РАДАБАНК" демонстрував дуже високий запас нормативів ліквідності. Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) на 01.01.2025 року складав 248,61%, в іноземній валюті (LCRвв) — 329,95%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 201,90%. Кредитний портфель банку на початок 2025 року оцінювався в сумі 2,83 млрд грн, а портфель ОВДП в сумі 1,28 млрд грн. За оцінками Агентства, АТ "АБ "РАДАБАНК" мав привабливі депозитні програми і впевнені позиції на ринку платіжних карток.

АТ "ІДЕЯ БАНК" вперше увійшов до десятки банків рейтингу депозитів. Банк завершив рік з прибутком після оподаткування 460,2 млн грн, витративши на податок на прибуток 486,26 млн грн. На початок 2025 року АТ "ІДЕЯ БАНК" підтримував високий запас регулятивного капіталу. Норматив регулятивного капіталу банку (Н1) дорівнював 1,52 млрд грн, а норматив достатності регулятивного капіталу (Нрк) — 16,25%. Також АТ "ІДЕЯ БАНК" мав дуже високий запас ліквідності. На 01.01.2025 коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) складав 481,36%, в іноземній валюті (LCRвв) — 203,11%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 120,78%. За спостереженнями Агентства, банк не залишається осторонь державних програм. В листопаді 2024 року АТ "ІДЕЯ БАНК" долучився до програми єВідновлення, а в лютому 2025 року – до державної програми "Національний кешбек".

Кращі депозитні програми під час війни

В рамках сорок сьомого рейтингу надійності банківських депозитів агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 50 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за трьома категоріями банків.

1. Серед банків-доньок іноземних банківських груп кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнаний депозит "Європейський" від АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", умови якого вдало поєднують в собі високий рівень дохідності одночасно із доступом вкладника до розміщених коштів.

2. Серед банків з іноземним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма "Дохідна картка" від банку АТ "КОМІНБАНК". Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку, і поєднує в собі переваги депозиту і банківської картки.

3. Серед банків з українським приватним капіталом кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит "Надійний" від АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", в рамках акції "Новий сезон" по цьому виду депозиту банк пропонує ставку до 16,5% річних.

Крім того, в рамках рейтингу банківських продуктів для залучення коштів населення агентство визначило ще дві окремі персональні номінації, а саме:

А. "Найбільш гнучка депозитна програма для клієнта" — належить депозиту "Тижневий" від АБ "РАДАБАНК". Зростаюча ставка від 10,5% до 20,9% на фоні можливості доступу до власних коштів щотижня робить цю депозитну програму від АБ "РАДАБАНК" зручним інструментом заощаджень в умовах невизначеності.

Б. "Найбільш приваблива дохідність заощаджень" — депозит "Сміливий" від АТ "ІДЕЯ БАНК" з дохідністю до 20% річних. На думку агентства, ця депозитна програма банку є однією з найбільш привабливих депозитних програм в Україні для фізичних осіб.

В цілому, за 2024 рік кошти клієнтів банків зросли з 2,44 трлн грн до 2,82 трлн грн, при чому на 01.01.2025 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1,22 трлн грн. За спостереженнями агентства, банки активно переглядали свої депозитні та ощадні програми в бік збільшення ставок. Виявлена тенденція стосувалась в основному вкладів в національній валюті. Агентство позитивно оцінює здатність українських банків збільшувати обсяги залучених коштів населення та бізнесу під час війни.

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна)