13:12 03.02.2026

Лютневі знижки на UKRNAFTA: до 2 грн/літр при заправці бензином

Найбільша мережа автозаправних комплексів України UKRNAFTA підготувала лютневий подарунок для закоханих і не тільки.

З 02.02 по 01.02.2026 включно при заправці якісним бензином Євро-5 на автозаправних комплексах UKRNAFTA отримуйте додаткову знижку:

• від 25 літрів – 1 грн/л;

• від 40 літрів – 2 грн/л.

Менше витрат - більше економії та більше насолоди від поїздок і теплих зустрічей!

З офіційними правилами акції можна ознайомитись за посиланням.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

