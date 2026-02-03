Інститут імені М.М. Амосова: бути першими

5 лютого о 16.00 у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого відбудеться презентація книги Сергія Нагорянського "Бути першими". Вона присвячена 70-річчю кардіохірургії в Україні.

На основі архівних матеріалів, спогадів відомих лікарів країни автор розповідає про засновника вітчизняної кардіохірургії Миколу Михайловича Амосова, створений ним Київський науково-дослідний інститут серцево-судинної хірургії МОЗ України, нинішній – Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України.

У книзі чимало матеріалів оприлюднюються вперше. Вона широко проілюстрована. Автор відібрав 270 найбільш цікавих телефільмів і телесюжетів, а також публікацій у друкованих засобах масової інформації, які можна переглянути за допомогою розміщених у книзі qr-кодів.

Це чергове видання Сергія Нагорянського з медичної тематики. Він написав книги "Ілля Ємець: 24-й каприс", "Страждання та щастя", "Доброго здоров’я! Ми з "Охматдиту!", "Добре усе буде!".

5 лютого 2026 р., 16.00, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

Вул. М. Грушевського, 1.