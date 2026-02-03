Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:16 03.02.2026

Інститут імені М.М. Амосова: бути першими

1 хв читати
Інститут імені М.М. Амосова: бути першими

5 лютого о 16.00 у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого відбудеться презентація книги Сергія Нагорянського "Бути першими". Вона присвячена 70-річчю кардіохірургії в Україні.

На основі архівних матеріалів,  спогадів відомих лікарів країни автор розповідає про засновника вітчизняної кардіохірургії Миколу Михайловича Амосова, створений ним  Київський науково-дослідний інститут серцево-судинної хірургії МОЗ України, нинішній – Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України.

У книзі чимало матеріалів оприлюднюються вперше. Вона  широко проілюстрована.  Автор відібрав  270 найбільш цікавих телефільмів і телесюжетів, а також публікацій у друкованих засобах масової інформації, які можна переглянути за допомогою розміщених у книзі qr-кодів.

Це  чергове видання  Сергія Нагорянського з медичної тематики. Він написав книги "Ілля Ємець: 24-й каприс", "Страждання та щастя",  "Доброго здоров’я! Ми  з "Охматдиту!", "Добре усе буде!". 

5 лютого 2026 р., 16.00, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

Вул. М. Грушевського, 1.

Теги: #презентацiя #книга #нагорянський #амосов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:37 20.01.2026
У Києві презентували книгу "Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна" про діяльність української воєнної розвідки

У Києві презентували книгу "Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна" про діяльність української воєнної розвідки

19:46 18.11.2025
Мінкультури працює над розширенням вікового діапазону "єКнига" до 22 років і вилученням з обігу видавничої продукції РФ

Мінкультури працює над розширенням вікового діапазону "єКнига" до 22 років і вилученням з обігу видавничої продукції РФ

13:52 13.08.2025
У Києві презентували книгу, присвячену загиблим співробітникам пенітенціарної служби

У Києві презентували книгу, присвячену загиблим співробітникам пенітенціарної служби

13:10 06.06.2025
В Україні відзначають День журналіста: благодійний концерт на підтримку військових

В Україні відзначають День журналіста: благодійний концерт на підтримку військових

17:48 08.05.2025
Книгу письменниці Амеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару, презентували у Києві

Книгу письменниці Амеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару, презентували у Києві

10:17 23.02.2024
В Національному центрі "Український дім" відбулася презентація книги С.Нагорянського про дитячу лікарню "Охматдит"

В Національному центрі "Український дім" відбулася презентація книги С.Нагорянського про дитячу лікарню "Охматдит"

19:43 09.02.2024
Презентація книги Сергія Нагорянського  "Доброго здоров’я! Ми з "Охматдиту!" відбудеться у НЦ "Український Дім"

Презентація книги Сергія Нагорянського  "Доброго здоров’я! Ми з "Охматдиту!" відбудеться у НЦ "Український Дім"

13:51 27.04.2023
Як стати щасливим?

Як стати щасливим?

11:38 30.07.2021
Ярослав Амосов продовжив контракт з Parimatch Україна і став бренд-амбасадор компанії

Ярослав Амосов продовжив контракт з Parimatch Україна і став бренд-амбасадор компанії

13:24 02.04.2018
МОЗ розпорядилося звільнити ректора НМУ ім. Богомольця Амосову

МОЗ розпорядилося звільнити ректора НМУ ім. Богомольця Амосову

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Плануєте відрядження до Львова? Місто Лева – ідеально як для переговорів, так і для відпочинку

Лютневі знижки на UKRNAFTA: до 2 грн/літр при заправці бензином

«Помити посуд», «обійняти тата» і 10 000 кроків: як діти разом з Sense Bank «заробили» понад 1,5 млн грн

Музичний тріумф освіти: президент КиМУ Хачатур Хачатурян встановив рекорд України, створивши 197 авторських композицій

Schneider Electric запускає Schneider StarCharge Fast 720 - високопотужну зарядку для електромобілів

Другий концерт туру "Вдома": АНТИТІЛА зіграли без світла, саундчеку та частини обладнання

Motivair від Schneider Electric анонсує новий блок розподілу охолоджувача з можливістю масштабування до 10 МВт і більше для фабрик ШІ наступного покоління

Завод Schneider Electric у місті Ухань визнано одним із трьох світових “Маяків талантів” за версією Всесвітнього економічного форуму

Порошенко вшанував пам’ять Парубія у день його 55-річчя

Нова ера в енергетиці та сталому розвитку: Schneider Electric анонсує Resource Advisor+

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА