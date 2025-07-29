На сайті Київради зареєстровано петицію щодо закриття КП "Плесо" через звинувачення у нищенні водойм

На сайті Київради оприлюднено петицію №13662, документ закликає до ліквідації комунального підприємства "Плесо" у зв’язку з систематичним знищенням водойм та зелених зон у столиці, повідомляється на сторінці Фейсбук Київського еколого-культурного центру

У зверненні до депутатів Київської міської ради зазначається, що КП "Плесо", прикриваючись доглядом за водними об’єктами, фактично сприяє їх деградації. Серед наведених прикладів — знищення дикої природи Оболонського заповідного острова, загибель озера Синє на Виноградарі та бетонування берегової лінії в Гідропарку, що супроводжувалося вирубкою дерев.

За даними авторів петиції, у Києві залишилося близько 200 озер і 100 ставків, з яких понад 40 вже знищено. Кожне третє озеро частково забудовано, а на кожне друге здійснювалися спроби забудови. На думку ініціаторів, КП "Плесо" не вживає заходів для захисту водойм, натомість заробляє на їх "облагородженні", що часто означає бетонування територій.

Окремо в петиції наголошується на високому рівні корупції в структурі підприємства. Зазначається, що майже кожен другий керівник КП "Плесо" був затриманий правоохоронними органами за порушення законодавства та розкрадання коштів.

Авторка петиції пропонує ліквідувати КП "Плесо" як підприємство, що діє всупереч інтересам громади та провести незалежний аудит його діяльності за останні п’ять років із публічними звітами.

Станом на 29 липня петицію підписали 379 осіб із необхідних 6000. До завершення збору підписів залишилося 56 днів.