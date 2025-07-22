«Енергійний збір» від UKRNAFTA: понад 70 мільйонів гривень зібрано для «Хартії»

UKRNAFTA зібрала вже понад 70 мільйонів гривень для 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» в межах ініціативи «Енергійний збір». Ця сума — результат спільних зусиль клієнтів, які щодня заправляються, купують каву, хотдоги чи обирають товари з червоним цінником на АЗК UKRNAFTA.

Понад 30 мільйонів гривень уже конвертовано в реальну допомогу: 14 пікапів, 85 дронів та сучасне обладнання передані підрозділу, що боронить Харківщину.

Збір триває. Загальна мета — 100 мільйонів гривень на дрони, транспорт, зв’язок і спорядження для «Хартії».

Ми вже дуже близько!

Заїжджайте на UKRNAFTA та підтримайте тих, хто захищає Україну.

UKRNAFTA продовжує бути поруч. І разом із клієнтами — допомагає тим, хто стримує ворога.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.