Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:00 16.07.2025

У державному банку розповіли про всі тонкощі відкриття та ведення ФОП

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У державному банку розповіли про всі тонкощі відкриття та ведення ФОП

Як повідомили банкіри на своєму офіційному сайті, нещодавно у Sense Hub Kyiv відбулась інтерактивна зустріч для фізичних осіб-підприємців, під час якої учасники отримали практичні поради, багато корисної інформації, а також мали змогу поставити нагальні питання та отримати змістовні відповідні на них. До події як спікерка долучилася начальниця управління розвитку транзакційного бізнесу Sense Bank Ольга Полонська.

Як зазначається у новині, під час першої частини заходу юристка з багаторічним досвідом та спеціалістка з супроводу малого та середнього бізнесу Олена Вакулюк розповіла про особливості реєстрації ФОП, яку групу ФОП краще обрати залежно від виду діяльності та окремим блоком – про оподаткування та наслідки у разі несплати податків.

Другий блок був присвячений перевагам співпраці фізичних осіб-підприємців з Sense Bank. Розповідаючи про переваги співпраці з Sense Bank, пані Полонська зазначила, що основною характеристикою мобільного застосунку Sense SuperApp — це простота використання для фізичних осіб-підприємців.

Так, пані Полонська зауважила, що Sense SuperApp — це єдиний застосунок і для бізнесу, і для особистих фінансів, де не потрібно перемикатися між різними додатками чи профілями або вводити окремі логіни й паролі.

«Підприємець встановлює застосунок Sense SuperApp, і далі — буквально кілька кроків: потрібно пройти ідентифікацію, обрати бізнес-пакет, підписати заявку — і все. У нас немає довгих анкет, збору документів чи паперової тяганини. Ми максимально спростили процес, щоб людина могла відкрити рахунок і почати працювати з банком у зручний для себе момент — хоч з дому, хоч із кав’ярні», — пояснює Ольга Полонська.

Окремо спікерка від Sense Bank зупинилась на питанні оподаткування. За словами пані Ольги, сплата податків для ФОП на практиці – доволі проста процедура, адже за допомогою Sense SuperApp все відбувається за кілька хвилин.

«Підприємець просто заходить у розділ «Платежі» → «Податки ФОП» або використовує готові шаблони прямо з робочого столу — де все вже підготовлено. Реквізити потрібної податкової, де саме зареєстрований ФОП, автоматично підтягнуться. Не потрібно шукати рахунок вручну, нічого копіювати. Вводиться лише сума — і платіж готовий з правильним призначенням. Доступні до сплати: єдиний податок, ЄСВ, військовий збір та інші податки. По суті, Sense автоматизував рутину — податки сплачуються швидко, точно і без помилок»,  зауважила Ольга Полонська.

Завершуючи свій виступ начальниця управління розвитку транзакційного бізнесу Sense Bank розповіла, чим надихалась команда банку під час розробки та впровадження всіх продуктів для ФОПів.

«Працюючи над наповненням Sense SuperApp для фізичних осіб-підприємців ми постійно питаємо себе: як можна спростити діяльність для бізнесу? Завдяки такому підходу станом на сьогодні наш мобільний застосунок є одним з найфункціональніших мобільних додатків для ФОП на всьому банківському ринку України. Вже зараз нашим клієнтам доступні 100% банківських продуктів для ФОП в онлайні та через застосунок, включаючи повторну ідентифікацію або оновлення даних. Це унікальний сервіс, який дозволяє пройти процедуру швидко», — розповіла Ольга Полонська.

Нагадаємо, що нещодавно Sense Bank оголосив про підписання договору про співпрацю з Харківською міською радою в рамках якого  сторони — підписанти будуть підтримувати місцевий мікро-, малого та середнього бізнесу.

Теги: #sense_bank #ольга_полонська #sense_superapp #sense_hub_kyiv

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