UKRNAFTA конвертує кілометри пробіжок у донати на дрони

У липні в Україні стартує нова благодійна ініціатива в рамках Київського марафону Незламності – біговий збір «Заряджаємо небо».

Підтримати бігозбір може кожен, незалежно від рівня фізичної підготовки, віку, міста чи країни проживання. Достатньо зареєструватися на сайті, обрати ініціативу «Заряджаємо небо», під'єднати свій акаунт «Strava» і вийти на пробіжку.

А далі за кожен кілометр UKRNAFTA перерахує 10 гривень на дрони для Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) – одного з найпотужніших бойових підрозділів ЗСУ. Мета – зібрати щонайменше 1 мільйон гривень.

Крім того, 3 серпня у Києві готують спеціальну спільну пробіжку. Маршрут пролягатиме через локації АЗК мережі UKRNAFTA. Капітанкою забігу стане спортсменка, тренерка з бігу Марія Голота.

А завершення кампанії заплановане на 11-12 жовтня 2025 року під час щорічного Київського марафону Незламності від Run Ukraine. Саме тоді оголосять результати ініціативи «Заряджаємо небо», озвучать суму, яку вдалося зібрати, і кількість донатних кілометрів.

З 2023 року UKRNAFTA активно підтримує військових: компанія виділила близько 3 млрд грн на закупівлю бронетехніки, гранатометів, кулеметів, пікапів, дронів та іншого необхідного обладнання, а також проводить акції та збори на підтримку наших захисників.

“Укрнафта” – найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК – 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки “NAFTAКарта”, що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ “Укрнафта-Постач”.

Найбільшим акціонером “Укрнафти” є НАК “Нафтогаз України” з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.